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رياضة

يوسف كرار يتأهل لنصف نهائي الملاكمة في أولمبياد الشباب بالأرجنتين

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 07:51 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عمرو الحلوانى
تأهل يوسف كرار لاعب المنتخب الوطنى للملاكمة إلى نصف نهائى اولمبياد الشباب بالارجنتين بعد الفوز على بطل بيرو بنتيجة 5 /0 في وزن 81 كجم.

وتشارك بعثة مصر برئاسة عبد العزيز غنيم، في دورة الألعاب الأولمبية الخامسة للشباب بالأرجنتين بـ68 لاعبًا ولاعبة يتنافسون فى 23 لعبة أولمبية من بينهم 39 لاعبًا و29 لاعبة.

وتشارك مصر فى ألعاب الملاكمة، السلاح، الكاراتيه، الرماية، الخماسى الحديث، الفروسية، الجمباز الفني والإيقاعي، الشراع، رفع الأثقال، التجديف، السباحة، القوس والسهم، الثلاثي، تنس الطاولة، كرة السلة 3×3، الكرة الطائرة الشاطئية، ألعاب القوى، كرة القدم للصالات، التايكوندو، الريشة الطائرة، المصارعة، الجودو والدراجات.

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