ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

ليلى غفران تتهم إحدى المجلات بعدم المصداقية والمهنية

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 11:21 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
أعربت النجمة المغربية ليلى غفران عن استيائها من نشر إحدى المجلات الشهيرة كلمات وألفاظا مغلوطة باسمها في تقرير صحفي عن رثاء الفنانة غنوة شقيقة المطربة أنغام، مؤكدة أن بعض الصحافة الفنية لم تعد مهنية.

وأضافت: " تم تحريف ما كتبته على صفحتي الرسمية على الفيس بوك عن تعازيها لأسرة الفنانة الراحلة غنوة وكتبت جمل بها تلاعب بالألفاظ لم اقبل بها تماما فأين المصداقية والمهنية الصحفية لكي يقوم صحفي فني بتحريف ما كتبته علي صفحتي الشخصية علي الفيس بوك ويكتب كلاما غير صحيح فأنا ضد ذلك تماما".

يذكر أن آخر ظهور للمطربة ليلى غفران كان من خلال حفل مهرجان الاوسكار للسينما العربية الذي أقيم بأوبرا جامعة مصر بأكتوبر منذ أيام قليلة.

ترشيحاتنا

شاهد.. شاب يتهجم على شاكيرا أمام الجمهور

غياب النجوم عن جنازة أحمد عبد الوارث .. صور

تحطم طائرة عسكرية سعودية ومصرع طاقمها.. فيديو

ترامب يجبر عضوة بالكونجرس الأمريكي على إجراء تحليل DNA

الجارديان تكشف أسلحة الردع السعودية ضد تهديدات أمريكا بسبب اختفاء خاشقجي

بعد مقتل 9 إرهابيين بأسيوط.. أحمد موسى: عايزين من كده كل يوم.. صفوهم

7 سقطات تكذب رواية تركيا في اختفاء جمال خاشقجي.. فيديو

الرئاسة توضح أجندة السيسي في روسيا وأهم الملفات المطروحة.. فيديو

أصغر مذيع فى مصر يهدى الشعب المصرى قصيدة على الهواء.. فيديو

ترامب: مشاعري تبدلت تجاه تركيا

ضيفة تحرج مذيعا على الهواء: انت بتقول الآية غلط.. فيديو

خبراء الأدلة الجنائية يفحصون أسباب حريق مخزن كاوتش شبين الكوم والنتيجة خلال ساعات.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدفة سعيدة ساقتها إلى التتويج.. ناريمان خالد تعيد مصر إلى مسابقة ملكة جمال الكون.. صور

معبد دوش بباريس معلم أثري يواجه شبح الاندثار.. أعمدة البهو تساقطت والجدران تآكلت بفعل الرمال

السجاد اليدوى .. موضة تجمع بين العبق والجمال

الأم في السجن وخالتهم تعذبهم.. محافظ سوهاج يتدخل لإنقاذ 4 أطفال ونقلهم لدار رعاية.. صور

أول خناقة في العائلة الملكية بسبب حمل ميجان.. صور

فيديو

المستشار أشرف العشماوي يكشف تفاصيل محاولة اغتيال نجيب محفوظ .. فيديو
شقيق طبيبة المطرية: رفضنا تحقيق النيابة علشان جثتها ما تتشرحش.. فيديو
طبيب بمستشفى المطرية يفجر مفاجأة حول وفاة الطبيبة سارة أبو بكر.. فيديو
الرئاسة توضح أجندة السيسي في روسيا وأهم الملفات المطروحة.. فيديو
وزير القوى العاملة: نسبة البطالة انخفضت بفضل المشروعات القومية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟