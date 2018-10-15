ليلى غفران تتهم إحدى المجلات بعدم المصداقية والمهنية

أعربت النجمة المغربية ليلى غفران عن استيائها من نشر إحدى المجلات الشهيرة كلمات وألفاظا مغلوطة باسمها في تقرير صحفي عن رثاء الفنانة غنوة شقيقة المطربة أنغام، مؤكدة أن بعض الصحافة الفنية لم تعد مهنية.



وأضافت: " تم تحريف ما كتبته على صفحتي الرسمية على الفيس بوك عن تعازيها لأسرة الفنانة الراحلة غنوة وكتبت جمل بها تلاعب بالألفاظ لم اقبل بها تماما فأين المصداقية والمهنية الصحفية لكي يقوم صحفي فني بتحريف ما كتبته علي صفحتي الشخصية علي الفيس بوك ويكتب كلاما غير صحيح فأنا ضد ذلك تماما".



يذكر أن آخر ظهور للمطربة ليلى غفران كان من خلال حفل مهرجان الاوسكار للسينما العربية الذي أقيم بأوبرا جامعة مصر بأكتوبر منذ أيام قليلة.