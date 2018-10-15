علي جمعة يوضح المقصود بـ غَير المغضوب عليهم ولا الضالين

فسر الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، قوله تعالى «غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ»، قائلا: ليس معناه اليهود أو النصارى.
وأضاف «جمعة» خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم» المذاع على فضائية «سي بي سي»، أن "الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ" الذين عرفوا الحق وتركوه كما يفعل خوارج العصر.
وتابع: «وَلاَ الضَّالِّينَ» والضال الذي لا يعرف الحق أصلًا ولا يعرف كيف يتبعه.
وأضاف «جمعة» خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم» المذاع على فضائية «سي بي سي»، أن "الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ" الذين عرفوا الحق وتركوه كما يفعل خوارج العصر.
وتابع: «وَلاَ الضَّالِّينَ» والضال الذي لا يعرف الحق أصلًا ولا يعرف كيف يتبعه.