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ديني

علي جمعة يوضح المقصود بـ غَير المغضوب عليهم ولا الضالين

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 07:54 م
الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة
محمد صبري عبد الرحيم
فسر الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، قوله تعالى «غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ»، قائلا: ليس معناه اليهود أو النصارى.

وأضاف «جمعة» خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم» المذاع على فضائية «سي بي سي»، أن "الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ" الذين عرفوا الحق وتركوه كما يفعل خوارج العصر.

وتابع: «وَلاَ الضَّالِّينَ» والضال الذي لا يعرف الحق أصلًا ولا يعرف كيف يتبعه.

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