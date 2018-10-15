علي جمعة يوضح المقصود بـ غَير المغضوب عليهم ولا الضالين

فسر الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، قوله تعالى «غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ»، قائلا: ليس معناه اليهود أو النصارى.



وأضاف «جمعة» خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم» المذاع على فضائية «سي بي سي»، أن "الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ" الذين عرفوا الحق وتركوه كما يفعل خوارج العصر.



وتابع: «وَلاَ الضَّالِّينَ» والضال الذي لا يعرف الحق أصلًا ولا يعرف كيف يتبعه.