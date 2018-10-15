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أخبار البلد

فاتورة التليفون الأرضي تفوز بنصيب الأسد في كلمات البحث على الإنترنت

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 08:20 م
صدى البلد
احمد عبد القوى
حققت كلمات البحث الخاصة بفاتورة تليفونات الخط الارضى اكتوبر 2018 معدلات كبرى فى البحث على محركات البحث اليوم الاثنين. 

وجاءت الجمل الاكثر بحثا ( فاتورة التليفون الارضى ) (قيمة فاتورة التليفون ) (فاتورة الارضى اكتوبر 2018 ).

وتعتبر المصرية للاتصالات من اكثر الشركات التى تشهد بحثا على الانترنت بسبب ما تقدمه من خدمات متنوعة خاصة فى الاشهر القليلة الماضية ولا سيما اطلاقها الفاتورة الموحدة منذ عدة اسابيع الخاصة بالأرضى والانترنت والمحمول فى فاتورة واحدة بالاضافة الى اتاحة امكانية البحث بسهولة على فاتورة التليفون عبر الموقع الالكترونى الخاص بالمصرية للاتصالات.

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