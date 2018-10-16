قطار المحاكمات.. 29 أكتوبر.. الحكم في استئناف المتهمين بقتل طالب هندسة بنها.. تأجيل محاكمة 32 متهما بخلية ميكروباص حلوان لجلسة 12 نوفمبر

تأجيل محاكمة 304 متهمين في اغتيال النائب العام المساعد

تأجيل محاكمة 7 متهمين بأحداث كلية التجارة الأزهر لـ 29 اكتوبر

تأجيل إعادة محاكمة 7 متهمين بـ ثأر أوسيم لجلسة 28 أكتوبر





قررت محكمة جنح مستأنف الأحداث المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية حجز استئناف المتهمين بقتل طالب هندسة بنها، بعد استدراجه عبر تطبيق "أوليكس"، لجلسة 29 أكتوبر الجاري للنطق بالحكم.





كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة متهمين إلى محكمة جنايات الأحداث فى ختام تحقيقات نيابة شرق القاهرة الكلية، لاتهامهما بقتل طالب جامعى بكلية الهندسة جامعة بنها، بمنطقة النزهة، بعدما استدرجاه لشراء جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" عبر أحد التطبيقات الإلكترونية للتسوق.





وتبين من التحقيقات أن الطالب حضر فى الموعد المتفق عليه، غير أن المتهمين باغتاه بإشهار أسلحة بيضاء كانت بحوزتهما وأعداها مسبقا لهذا الغرض، واعتدوا عليه بطعنات قاتلة، واستوليا على هاتفه المحمول، ومبلغ 25 ألف جنيه كانت بحوزته لشراء الكمبيوتر المحمول، ولاذا بالفرار قبل أن تتمكن أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من القبض عليهما وتقديمهما للنيابة العامة.





كما أجلت اليوم محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار إبراهيم أمين إبراهيم محاكمة 148 متهما إلى جلسة الرابعة من دور نوفمبر المقبل لاستكمال المرافعة.





واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع عن بعض المتهمين في القضية المتهم فيها 148 شخصا إبان أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة بمركز سمالوط بينهم 24 متهما محبوسين على ذمة القضية، واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين عن 61 متهما من إجمالي المتهمين.





وأحالت النيابة العامة المتهمين في مارس 2015 إلى المحاكمة الجنائية وشمل أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا فيما بينهم على أحداث الشغب والعنف والتحريض على تخريب منشآت عامة والانتماء إلى جمعة الإخوان المحظورة وهي التهم التي نفاها المتهمون ومحاموهم خلال جلسات المحاكمة.





كما أجلت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، عاشر جلسات محاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال المستشار زكريا عبدالعزيز النائب العام المساعد، والمنتمين إلى حركة "حسم" الجناح المسلح لجماعة الإخوان لجلسة 22 أكتوبر لاستكمال مرافعة الدفاع.





وتضم قائمة المتهمين محمد على بشر، عضو مكتب إرشاد الإخوان، وقيادات أخرى بالجماعة.





ونسبت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا لحركة "حسم" ارتكاب 17 واقعة إرهابية استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين ورجال قضاء ونيابة عامة، وتشير إلى أن مسئول غرفة العمليات المركزية للحركة ويدعى أحمد محمد عبد الحفيظ، هارب إلى تركيا، ويعاونه عدد من أفراد جماعة الإخوان من بينهم على بطيخ، ومجدى شلش، ومحمد أحمد عبد الهادى.





كما اجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إعادة محاكمة 7 متهمين، فى أحداث حريق كلية التجارة بجامعة الأزهر عام 2013، وذلك لجلسة 29 اكتوبر لضم قرارات العفو التي اصدرها رئيس الجمهورية .





وفى بداية الجلسة طلب المستشار حسين قنديل رئيس المحكمة من النيابة العامه باعادة تلاوة قرار الاتهام من جديد نظرا لمغايرة عضوى الهيئة وتشكيل هيئة المحكمة بمناسبة العام القضائى.





صدر القرار برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين عفيفى عبد الله المنوفى وخالد نصار وسكرتارية ايمن القاضى .





وكانت النيابة، وجهت إلى متهمين تهمًا تتعلق بقيامهم بتنظيم تجمهر الغرض منه الإتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة بجامعة الأزهر، بالإضافة إلى قيامهم بتهديد موظفين عموميين، واستعراضهم القوة، وتلويحهم بالعنف فى أحداث الشغب التى شهدتها الجامعة.





وتمسك فيصل السيد محمد المحامى دفاع المتهمين بالمرافعة التى ابداها امام المحكمة وما احتوته من دفوع ودفاع وطلب البراءة واخلاء سبيل المتهمين ، حيث انهم محبوسين منذ يوم 28 ديسمبر 2013 حتى تاريخه رغم صدور قرارات عفو عن معظم المتهمين فى القضية والتى كان عددهم 76 متهما حرصا على فتح امل لمتهمين محبوسين منذ فترة طويله ، حيث انهم طلاب بكليات مختلفة بجامعة الأزهر وانهم امضوا ما قبل 5 سنوات داخل السجون.





والمتهمون هم اسامة زيد وعلى قاعود ومحمد يسرى ومصطفى عبد الموجود وعمر عبد العال وعدى محمد واخر.





كما أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 32 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بخلية "ميكروباص حلوان" لجلسة 12 نوفمبر لاستكمال مرافعة الدفاع.





صدر القرار برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين عفيفي عبد الله المنوفى وخالد نصار وسكرتارية ايمن القاضى.





وفى بداية الجلسة، طلب المستشار حسين قنديل رئيس المحكمة من ممثل النيابة العامة تلاوة قرار الاتهام من جديد نظرا لتغير عضوى بالهيئة بتشكيلها الجديد بمناسبة العام القضائى.





والمتهمون هم محمود عبد التواب واحمد سلامة ومحمد سعداوى ومحمد ابراهيم ابو هيبة وابو سريع محمود وإبراهيم اسماعيل وعبد الله شكرى ومحمود عبد الله ومحمد ايمن عبد الوهاب وعمر احمد حسنى وخالد احمد محمود واحمد عدلى لطفى وعلى ليمن ومحمود حسين وحسام الدبن واسامة ابراهيم وحسين بلال واحمد عبد الحميد وعمار محيى الدين وهشام عبد العظيم واسلام نور الدين ومحمد عبد الحليم وعمر عبار وعمر احمد سالم ومحمود سعيد على وسمير سعد الدين وسامح سعد الدين وطارق ابو اليازيد وهانى عبد المنعم واسامة سيد عيد ومحمد عمر عبد الله ومحمد حسن محمد خليل.





يذكر أن النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و 7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد على فهمى "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار فى سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى "من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصرى بتاريخ 6 أبريل 2016.





كما أجلت محكمة جنايات القاهرة دائرة الإرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اعادة محاكمة 7 متهمين فى القضية المعروفة اعلاميا بـ"ثأر أوسيم" بينهم متهم متوفي صدر ضدهم حكم بالاعدام شنقًا وطعنوا بالحكم الصادر ضدهم امام محكمة النقض التي قررت اعادة محاكمتهم، لجلسة 28 اكتوبر لاعلان شهود الاثبات الاول والثانى والثالث.





عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين عفيفى عبد الله المنوفى وخالد نصار بسكرتارية ايمن القاضى .





والمتهمون هم زغلول سعد عبد القادر رابح ومحسن زغلول سعد وحامد حافظ عبد القادر وعماد جعفر حنفي وجعفر حنفي عبد القادر " متوفي " وماضي شوقي عبد الفتاح ومجدي شوقي رابح.



