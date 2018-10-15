ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

اتحاد الفلاحين: تقييم تقاوي الطماطم 023 كان يجب حدوثه منذ البداية

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 08:21 م
صدى البلد
محمود محسن
أكد محمد فرج رئيس إتحاد الفلاحين أن ما أعلنته لجنة تقاوي المحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة بأنها سوف يتم تأجيل طلب البت في استيراد 100 مليون بذرة من تقاوي الطماطم صنف 023، لحين إعادة تقييم هذا الصنف الذى كان من المفترض حدوثه منذ البداية وليس الآن خاصة بعد أن تسببت في خسائر فادحة للفلاحين.

وقال "فرج"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إنه على الوزارة تعويض الفلاحين عن الخسائر الفادحة التى تعرضوا لها، والقيام بحملات ورقابة مشددة على الأسواق لتوفير البذور والتقاوي السليمة ومصادرة المغشوش.

وتابع رئيس اتحاد الفلاحين أن على معهد البحوث الزراعية خلال الفترة المقبلة العمل على إنتاج تقاوي جيدة وسليمة حتى لا يخسر الفلاح والعمل على إنتاج محاصيل جيدة.

ترشيحاتنا

شاهد.. أغرب 6 نافورات فى العالم

وزير الطيران المدني: مطار سفنكس يخفف العبء عن القاهرة الدولي .. فيديو

مولد اقتصادى كبير.. طفل عمره 7 سنوات يؤسس بنكا ويحقق نجاحا منقطع النظير

بوتين يأمر بتوقيع اتفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجي مع مصر

تعرف على بديل صلاح فى تشكيل المنتخب أمام سوازيلاند

ترامب: مشاعري تبدلت تجاه تركيا

مونديال 2030.. فرصة جديدة أمام مصر لتنظيم كأس العالم

تصريحات نارية لأجيرى قبل مواجهة مصر وسوازيلاند

لمعرفة فاتورة التليفون الأرضي اتبع الخطوات التالية

شقيق السعودي المتهم بقتل خاشقجي يكشف كذب إدانات تركيا وقطر وأمريكا

أول خناقة في العائلة الملكية بسبب حمل ميجان.. صور

ترامب : قتلة مارقون وراء اختفاء خاشقجي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأم في السجن وخالتهم تعذبهم.. محافظ سوهاج يتدخل لإنقاذ 4 أطفال ونقلهم لدار رعاية.. صور

أول خناقة في العائلة الملكية بسبب حمل ميجان.. صور

بيزنس حفلات المدارس.. عروض ميسرة للحكومية.. والخاصة والدولية تدفع أكثر

بورسعيد تتزين لاستقبال رئيس الوزراء .. فيديو وصور

غياب النجوم عن جنازة أحمد عبد الوارث .. صور

فيديو

القومي لمكافحة الإرهاب: الرئيس طالبنا بوضع استراتيجية لمحاربة التطرف.. فيديو
وزير الطيران المدني: مطار سفنكس يخفف العبء عن القاهرة الدولي .. فيديو
الصحة تكشف حقيقة وفاة طبيبة مستشفى المطرية صعقا بالكهرباء
قطر مقبرة العمالة الوافدة المشاركة في بناء منشآت مونديال 2022.. فيديو
ضيفة تحرج مذيعا على الهواء: انت بتقول الآية غلط.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟