اتحاد الفلاحين: تقييم تقاوي الطماطم 023 كان يجب حدوثه منذ البداية

أكد محمد فرج رئيس إتحاد الفلاحين أن ما أعلنته لجنة تقاوي المحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة بأنها سوف يتم تأجيل طلب البت في استيراد 100 مليون بذرة من تقاوي الطماطم صنف 023، لحين إعادة تقييم هذا الصنف الذى كان من المفترض حدوثه منذ البداية وليس الآن خاصة بعد أن تسببت في خسائر فادحة للفلاحين.



وقال "فرج"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إنه على الوزارة تعويض الفلاحين عن الخسائر الفادحة التى تعرضوا لها، والقيام بحملات ورقابة مشددة على الأسواق لتوفير البذور والتقاوي السليمة ومصادرة المغشوش.



وتابع رئيس اتحاد الفلاحين أن على معهد البحوث الزراعية خلال الفترة المقبلة العمل على إنتاج تقاوي جيدة وسليمة حتى لا يخسر الفلاح والعمل على إنتاج محاصيل جيدة.

