صلاح حسب الله: زيارات السيسي لروسيا تحظى باهتمام العالم

أكد الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية ووكيل لجنة القيم بمجلس النواب أهمية الزيارة التى يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي حاليا إلى روسيا مؤكدا أن جميع زيارات ولقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الروسى فلاديمير بويتن تحظى باهتمام عالمى كبير وغير مسبوق.



وقال "حسب الله" فى بيان له إن هناك أسبابا مهمة وراء الاهتمام العالمى الكبير من متابعة لقاءات زعيمى مصر وروسيا فى مقدمتها إن العالم يترقب موقف القاهرة وروسيا تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية والسبب الثاني هو قدرة الرئيسين السيسى وبوتين على تكوين رأى عام عالمى مساندا ومدافعا عن رؤية القاهرة وموسكو تجاه القضايا الإقليمية والدولية بصفة عامة وتجاه قضايا منطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة وفى القلب منها مسيرة السلام فى الشرق الأوسط والأوضاع فى سوريا وليبيا واليمن.



وتوقع حسب الله نجاح القمة المرتقبة بين السيسى وبوتين وتحقيقها لجميع أهدافها السياسية والاقتصادية والسياحية وغيرها لصالح البلدين.

