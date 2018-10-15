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ممدوح حافظ: زيارة الرئيس السيسي لروسيا توطد علاقة مصر بالدول الكبرى

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 08:15 م
ممدوح حافظ أمين تنظيم
ممدوح حافظ أمين تنظيم حزب حماة الوطن بقطاع جنوب القاهرة
عبد الرحمن سرحان
قال المحامي ممدوح حافظ أمين تنظيم حزب حماة الوطن بقطاع جنوب القاهرة إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى روسيا تؤكد أن الدولة المصرية أصبحت منفتحة على جميع دول العالم.

وأشار حافظ في بيان صحفى له اليوم، إلى أن هذه الزيارة تأتي في ظل توطيد علاقات مصر مع الدول الكبرى في إطار الشراكة الاقتصادية القائمة على المصالح المشتركة، لافتا إلى أن هذا الانفتاح يصب في صالح الدبلوماسية المصرية واقتصاد البلاد الأمر الذي سيعزز عودة مصر الى ريادتها من جديد سياسيا واقتصاديا.

وأوضح حافظ أن مصر وروسيا يجمعهما علاقات هامة ومتنوعة منها السياسية والاقتصادية والعسكرية والسياحية، إلى جانب قائمة طويلة من العلاقات فى مختلف المجالات، مشددا على أن نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي جعل دول العالم تسعى إلى إقامة علاقة اقتصادية مع مصر.

ولفت القيادي في حزب حماة الوطن إلى أن الدولة المصرية مقبلة على نهضة حقيقية في مختلف المجالات بفضل الإصلاحات الاقتصادية.

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