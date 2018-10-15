مصرع سائق سيارة نقل اقتحم قضبان القطار على خط القباري - مطروح

ذكرت هيئة السكة الحديد أن سيارة نقل اقتحمت مساء اليوم الاثنين شريط السكة الحديد على خط القباري - مطروح من مكان غير معد للعبور، أثناء مرور القطار رقم "299 ركاب مطور" مرسى مطروح - الإسكندرية، مما أسفر عن مصرع سائق السيارة.



وأوضحت الهيئة، في بيان، أن سائق السيارة لم يلتزم بتعليمات المرور أثناء عبور القضبان، واقتحم بسيارته خط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور، مما تسبب في وفاة السائق نتيجة اصطدام السيارة بجرار القطار، فضلا عن تأخر القطار.



وناشدت هيئة السكة الحديد قائدي المركبات الالتزام بتعليمات المرور عند عبور شريط السكة الحديد، والعبور من المنافذ القانونية حفاظا على أرواحهم، والتزاما بضمانات أمان وسلامة سائقي القطارات والركاب.