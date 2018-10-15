القومي لمكافحة الإرهاب: الرئيس طالبنا بوضع استراتيجية لمحاربة التطرف.. فيديو

قالت هدى زكريا، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب المجلس، بوضع استراتيجية قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى لمواجهة التطرف على المستوى الفكري والثقافي والتربوي والقضاء على الأفكار المغلوطة التي زرعت في عقولهم، وذلك بتضافر كافة مؤسسات الدولة.



وأضافت" زكريا" في حوارها في برنامج" اليوم" المذاع على قناة " دي إم سي"، أن تصريحات الرئيس السيسي عن العائدين من سوريا تعد جرس إنذار.



وتساءلت: "هل ننتظر الابن الضال المتطرف حتى نقبض عليه ونتخذ كافة الإجراءات القانونية حياله، أم ننتظر التائبين؟"، مضيفة: "في كلتا الحالتين نحن بحاجة إلى وضع مجموعة من الإجراءات التي سيتم تطبيقها على العائدين من سوريا خاصة عقب قرب القضاء على الإرهاب بها".