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الرئيس السيسي يؤكد اهتمام مصر بتنمية العلاقات في مختلف المجالات مع الاتحاد الأوراسي

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 09:44 م
صدى البلد
أ ش أ
استهل الرئيس عبدالفتاح السيسي زيارته لجمهورية روسيا الاتحادية اليوم الاثنين، باستقبال تيجران ساركسيان رئيس المفوضية الاقتصادية للإتحاد الأوراسي، الذي يضم في عضويته دول روسيا، وكازاخستان، وقيرجستان، وأرمينيا، وبيلاروسيا.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي أشار في بداية اللقاء إلى أهمية العلاقات التي تربط بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي على المستوى السياسي والتاريخي والثقافي والاقتصادي، معربًا عن تطلع مصر لتنمية وتطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات، في ظل التوجه الاستراتيجي لدى مصر لتعزيز العلاقات مع دول الاتحاد الأوراسي بما يحقق المصلحة المشتركة للجانبين.

كما أشاد الرئيس السيسي بمستوى التعاون بين مصر والاتحاد الأوراسي في ضوء قرب انعقاد الجولة الأولى للمفاوضات بين الجانبين للتوصل إلى اتفاق تجارة حرة، بما يُساهم في زيادة ومضاعفة معدلات التبادل التجاري وتنمية الاستثمارات المشتركة، وبما يحقق المصلحة المشتركة للجانبين، خاصة في ضوء تطوير البنية التحتية في مصر، لاسيما في مجالات الغاز والكهرباء والطاقة والموانئ وشبكة الطرق الحديثة، بالإضافة إلى ما توفره اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط بين مصر والدول العربية والأفريقية والأوروبية من أفضلية لنفاذ السلع المصدرة من مصر، الأمر الذي من شأنه توفير كافة سبل النجاح للاستثمارات الأجنبية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيس المفوضية الاقتصادية للاتحاد الأوراسي أعرب عن تقدير الاتحاد لمصر ولعلاقات التعاون البناء بين الجانبين، مشيرًا إلى حرص الاتحاد الأوراسي على تعزيز هذه العلاقات والانطلاق بها إلى آفاق أرحب، ومؤكدًا الحرص على بدء المفاوضات مع مصر للتوصل لاتفاق تجارة حرة بين الجانبين، خاصة في ضوء ما يلمسونه من تقدم على صعيد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وكذلك ما تتمتع به مصر حاليًا من استقرار.

كما أوضح تيجران ساركسيان أن الاتحاد الأوراسي يهدف إلى تعزيز الروابط التجارية بين الدول الأعضاء به، وتعزيز حرية نقل السلع والخدمات ورؤوس الأموال والأيدي العاملة، فضلًا عن تنسيق السياسات في مجالات التجارة والطاقة والصناعة والزراعة والنقل، وهو الأمر الذي ينعكس على القيمة المضافة للتعاون بين الاتحاد الأوراسي والدول الأخرى من خارجه.

أوضح المستشار ناصر حامد الوزير المفوض التجاري المصري بموسكو أن الاتحاد الأوراسي يضم خمس دول هي روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وأرمينيا، وأن الانتاج المحلي الإجمالي لروسيا عام ٢٠١٧ بلغ ١٥ر١٣٣٤ مليار دولار، ولبيلاروسيا ٨٤ر١٦٠ مليار دولار، ولكازخستان ٤٤ر٥٤ مليار دولار، ولأرمينيا ٥٥ر١١ مليار دولار، ولقيرغيرستان ١٦ر٧ مليار دولار.

وقال ناصر حامد في تصريحات صحفية إن هناك فرصا لزيادة حجم التبادل التجاري مستقبلا بين مصر وهذه الدول الخمس، موضحا أن اجمالي حجم هذا التبادل التجاري بلغ ٠٤٩ر٦٨٩١ مليون دولار، منها ٩ر٦٧٢١ مليون دولار مع روسيا، و ٤ر٩٧ مليون دولار مع بيلاروسيا، و ٢٧ر٦٢ مليون دولار مع كازاخستان، و ٧٥ر٧ مليون دولار مع قيرغيزستان، و ٧١١ر١ مليون دولار مع أرمينيا.

وأضاف إن أهم الصادرات الروسية لمصر تتمثل في السلع الزراعية والآلات والأجهزة الكهربائية والمنتجات الصيدلانية، بينما تتمثل أهم الواردات المصرية من روسيا في القمح والبترول والأخشاب والزيوت النباتية.

وتتمثل الصادرات المصرية لبيلاروسيا في الخضروات والفواكه الطازجة والمنتجات الصيدلانية والمحضرات الغذائية المتنوعة، بينما تتمثل الواردات بي الشحوم والدهون والزيوت ومنتجات الصناعات الكيماوية والسيارات والجرارات.

وتتمثل الصادرات المصرية لكازاخستان في الزيوت العطرية ومحضرات العطور والمنتجات الصيدلانية والفاكهة الطازجة، بينما تتمثل الواردات في النحاس والحديد والصلب والرصاص والجلود الخام والحبوب.

وتتمثل صادرات مصر لقيرغيزستان في المنتجات الصيدلانية والمحضرات الغذائية المتنوعة، بينما تتمثل الواردات في الوقود المعدني.

وتتمثل الصادرات المصرية لأرمينيا في محضرات الخضر والفاكهة والصابون، بينما تتمثل الواردات في المنتجات البلاستيكية.

وأوضح المستشار ناصر حامد أن المفوضية الاقتصادية للاتحاد الأوراسي قامت بإعداد دراسة بشأن المزايا والفرص المتاحة لإبرام اتفاق تجارة حرة بين مصر والاتحاد الأوراسي، وأثر هذا الاتفاق على حركة التبادل التجاري بين الجانبين، وأشارت تلك الدراسة إلى أن حجم التبادل التجاري سيرتفع من ٥ر٣ مليار دولار في عام ٢٠١٥ إلى نحو ٧ر١٥ مليار دولار بعد إبرام الاتفاق.

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