الدولار يتراجع متأثرا بخسائر أسواق الأسهم العالمية

تراجع الدولار الأمريكي مقابل أغلب العملات الرئيسية، خلال جلسة تعاملات اليوم الاثنين، في ظل تراجع مؤشرات الأسهم العالمية، ولجأ المستثمرون إلى التداول في الين الياباني والفرنك السويسري باعتبارهما ملاذات آمنة.



وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الخضراء أمام سلة من العملات الرئيسية بنسبة 0.2% ليتداول عند مستوى 95.069 نقطة، ليعكس بذلك أرباح يوم الجمعة الماضية.



وارتفع اليورو أمام الدولار بنسبة 0.35% ليصل إلى 1.16 دولار، كما هبطت العملة الأمريكية أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.37% لتصل إلى مستوى 0.9879 فرنك سويسري، وانخفضت مقابل الين الياباني بنسبة 0.33% ليصل إلى 111.83 ين ياباني.