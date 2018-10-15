ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

الدولار يتراجع متأثرا بخسائر أسواق الأسهم العالمية

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 09:45 م
صدى البلد
أ ش أ
تراجع الدولار الأمريكي مقابل أغلب العملات الرئيسية، خلال جلسة تعاملات اليوم الاثنين، في ظل تراجع مؤشرات الأسهم العالمية، ولجأ المستثمرون إلى التداول في الين الياباني والفرنك السويسري باعتبارهما ملاذات آمنة.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الخضراء أمام سلة من العملات الرئيسية بنسبة 0.2% ليتداول عند مستوى 95.069 نقطة، ليعكس بذلك أرباح يوم الجمعة الماضية.

وارتفع اليورو أمام الدولار بنسبة 0.35% ليصل إلى 1.16 دولار، كما هبطت العملة الأمريكية أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.37% لتصل إلى مستوى 0.9879 فرنك سويسري، وانخفضت مقابل الين الياباني بنسبة 0.33% ليصل إلى 111.83 ين ياباني.

ترشيحاتنا

لمعرفة فاتورة التليفون الأرضي اتبع الخطوات التالية

ضيفة تحرج مذيعا على الهواء: انت بتقول الآية غلط.. فيديو

شاهد.. شاب يتهجم على شاكيرا أمام الجمهور

وزير التموين يكشف بعض معايير الاستبعاد من الدعم ..صور

لحظة رفع علم سوريا على معبر القنيطرة بالجولان المحتلة.. فيديو

شاهد.. شغب وفوضى بعد تأييد حبس مرسي و23 آخرين في قضية إهانة القضاء

أحمد موسى يكشف دور قطر في اختفاء جمال خاشقجي

الأم في السجن وخالتهم تعذبهم.. محافظ سوهاج يتدخل لإنقاذ 4 أطفال ونقلهم لدار رعاية.. صور

تصريحات نارية لأجيرى قبل مواجهة مصر وسوازيلاند

الصحة تكشف حقيقة وفاة طبيبة مستشفى المطرية صعقا بالكهرباء

أسوأ فيضانات تضرب فرنسا منذ أكثر من 100 سنة.. و12 قتيلا حصيلة أولية.. فيديو

ابنة ميجان والأمير هاري محرومة من الألقاب الملكية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معبد دوش بباريس معلم أثري يواجه شبح الاندثار.. أعمدة البهو تساقطت والجدران تآكلت بفعل الرمال

السجاد اليدوى .. موضة تجمع بين العبق والجمال

الأم في السجن وخالتهم تعذبهم.. محافظ سوهاج يتدخل لإنقاذ 4 أطفال ونقلهم لدار رعاية.. صور

أول خناقة في العائلة الملكية بسبب حمل ميجان.. صور

بيزنس حفلات المدارس.. عروض ميسرة للحكومية.. والخاصة والدولية تدفع أكثر

فيديو

مدبولي يستجيب لشكوى سيدة من عدم تواجد مكان للغسيل الكلوي في القاهرة الجديدة
هند صبري تدعم مرضى سرطان الثدى.. فيديو
7 سقطات تكذب رواية تركيا في اختفاء جمال خاشقجي.. فيديو
شاهد.. شاب يتهجم على شاكيرا أمام الجمهور
القومي لمكافحة الإرهاب: الرئيس طالبنا بوضع استراتيجية لمحاربة التطرف.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟