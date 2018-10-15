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ديني

وزير الأوقاف يطالب بتغليظ عقوبة الإدمان وتعاطي المخدرات

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 08:19 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
محمد صبري عبد الرحيم
نظمت وزارة الأوقاف، اليوم الاثنين، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام قطاع القنوات المتخصصة قناة النيل الثقافية، الندوة الثقافية بمسجد النور بالعباسية.

وتأتي هذه الندوة فى إطار «مبادرة وطن بلا إدمان» التى أطلقتها وزارة الأوقاف المصرية تحت عنوان «مخاطر الإدمان والمخدرات والتدخين على الفرد والمجتمع».

وحاضر فى الندوة كل من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والكاتب والإعلامى مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، والدكتورة ليلى عبد الرحيم مصطفى رفعت أستاذ متفرغ طب المجتمع والصحة العامة، بحضور لفيف من قيادات الدعوة بوزارة الأوقاف، والواعظات.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبحت رائدة عالميًّا في مواجهة الإرهاب والأفكار المتطرفة وستصبح رائدة أيضا في مكافحة الإدمان، داعيًا إلى تعديل القوانين المتعلقة بالمخدرات والإدمان، وضرورة تغليظ العقوبات على تلك الجرائم.

ونبه وزير الأوقاف، على أن قضية الإدمان هي قضية لا بد أن يجتمع عليها علماء وعقلاء العالم لوضع حلول لمكافحة الإدمان والمخدرات، لأن الإنسان إذا فقد عقله تحول إلى طاقة سلبية لتخريب وإفساد المجتمع، ومن ثم يصبح عالة على المجتمع، مبينًا أن ديننا الإسلامي اعتبر المحافظة على العقل من الكليات الخمس التي يجب المحافظة عليها.

وطالب باستمرار مبادرة «وطن بلا إدمان» للوصول إلى عالم بلا إدمان ولا مخدرات ولا تدخين، محذرًا من كل ما يضر بصحة الإنسان.

ولفت الوزير إلى أن الوطن لنا جميعا وبنا جميعا، ولا بد أن نعمل معا بشراكة متكاملة، وتضافر الجميع في مواجهة أي خطر يحاك بمجتمعنا، لأن مصر الوطن تستحق أكثر.


وفي كلمته أشاد النائب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بمبادرة وزارة الأوقاف «وطن بلا إدمان»، مقدمًا الشكر له على تلك المبادرة التي تتصدى للمخاطر التى تهدد وطننا الغالي مصر، مؤكدًا أن مصر تواجه خطر الإدمان الذي يستهدف الشباب وهم قوة هائلة تمثل 66% من تعداد سكان مصر، مشيرًا إلى أن من يزرع الإدمان بين شبابنا يريد ضرب هذه القوة الهائلة، داعيًا إلى وضع منظومة قضائية حازمة لمواجهة تلك الظاهرة.

بدورها أثنت الدكتورة ليلى عبد الرحيم مصطفى رفعت أستاذ متفرغ طب المجتمع والصحة العامة، على جهود وزارة الأوقاف في مكافحة الإرهاب والإدمان، واصفة وزير الأوقاف بأنه رجل دين من طراز فريد لا يكل ولا يمل في خدمة دينة ووطنه، مؤكدة أن الدعاة هم النواة الأولى لمواجهة هذا الخطر

ونوهت الدكتورة ليلى عبد الرحيم، في نهاية كلمتها، بدور الأسرة في مواجهة تلك الظاهرة وأنها المؤسسة الأولى المعنية بهذا الشأن.

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