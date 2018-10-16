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اقتصاد

ارتفاع عدد العاملين بالبنوك إلى 115.54 ألف موظف في يونيو الماضي

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 02:56 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
ارتفع إجمالي عدد العاملين بالجهاز المصرفي خلال يونيو الماضي إلي 115.54 ألف موظف علي مستوي الجمهورية مقارنة بـ 111.6 ألف موظفا بنفس الفترة المناظرة من العام السابق له بفارق زيادة بلغ 3.94 ألف موظف.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن تقليص الجهاز المصرفي لاصدارات بطاقات الخصم خلال يونيو الماضي إلي 15.83 مليون بطاقة مقارنة بـ 17.6 مليون في يونيو من العام السابق,

وذكر التقرير أن البنوك توسعات في إصدار البطاقات المدفوعة مقدما ليبلغ عددها نحو 10.8 مليون كارت ذكي مقارنة بـ 10.1 مليون كارت في يونيو 2017.

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