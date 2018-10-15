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اقتصاد

انخفاض إصدارات بطاقات الائتمان بالبنوك بفارق 1.5 مليون بطاقة خلال عام

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 08:24 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
تراجع حجم إصدارات الجهاز المصرفي من البطاقات الائتمانية خلال يونيو الماضي إلى 4.4 مليون كارت ائتمان مقارنة بـ 5.9 مليون في نفس الفترة من العام السابق له بفارق انخفاض قدره 1.5 مليون كارت.

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري ان فروع البنوك بالقرى سجلت 1017 فرعا خلال الفترة من 2014 حتي 2018.

وذكر التقرير انه تمت زيادة عدد ماكينات الصراف الآلي ATM إلى 11.8 ألف ماكينة في يونيو الماضي بعد ان كانت 10.71 ألف في نفس الفترة من العام 2017.

وزودت البنوك من حجم نقاط البيع لـ 72.503 ألف نقطة مقارنة بـ 68.63 ألف في يونيو 2017.

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