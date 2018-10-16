الجنايات تؤجل محاكمة حسن مالك في الإضرار بالاقتصاد القومي.. المحكمة تستدعي ضابط أمن دولة وتستعلم عن أموال المتهمين.. وضابطان يُدليان بشهادتها

تأجيل محاكمة حسن مالك و21 آخرين في الإضرار بالاقتصاد القومي لجلسة 18 نوفمبر

الجنايات: إعادة فحص مأمورية الهاتفين وتفريغ كافة الرسائل النصية بداخلهم

النيابة تقدم تقرير لجنة التحفظ وإدارة اموال الجماعات الارهابية والارهابيين

المحكمة تستمع لشهادة ضابطي الامن الوطني المنوط بهما ضبط حسن مالك وآخر





اجلت محكمة جنايات القاهره الدائرة 11 إرهاب المنعقده بمعهد إمناء الشرطه بطره جلسة محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و21 متهما آخرين، بينهم 13 هاربين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "الإضرار بالاقتصاد القومي"، لجلسة 18 نوفمبر.





كما قررت المحكمة استدعاء الضابط محمد مصطفى بقطاع الأمن الوطنى للاستماع إلى شهادته والاستعلام عن أموال المتهمين وإعادة فحص مأمورية الهاتفين وتفريغ كافة الرسائل النصية بداخلهم.





في بداية الجلسة، قدمت النيابة تقرير بلجنة التحفظ والحصر والادارة في اموال الجماعات الارهابية والارهابين، رقم 723 ومحرز 14 اكتوبر 2018، موجه للمحامي العام الاول لنيابة امن الدولة العليا، اشار فيه إلى انه ايماء للقانون رقم 22 بتنظيم اجراءات التصرف والحصر في اموال الجماعات الارهابية والارهابيين، تم التحفظ علي حسن عز الدين يوسف مالك تنفيذ لقرار قاضي التنفيذ الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 2013، والتحفظ علي كرم عبدالوهاب عبدالعال تنفيذا لقراري فقاضي التنفيذ الصادرين بتاريخ 12 اغسطس 2013، و19 اكتوبر 2015، والتحفظ علي شركة التوحيد للصرافة وشركة النوران للصرافة تنفيذا لقرار قاضي التنفيذ الصادر بتاريخ 11 أغسطس 2015، وبتاريخ 10 سبتمبر 2018 صدر قرار قاضي الامور الوقتية رقم 1 لعام 2018 بإستمرار التحفظ والمنع من التصرف، والكتاب يبين بتوقيع منسوب لرئيس لجنة التحفظ والحصر والادارة في اموال الجماعات الارهابية والارهابين.





كما قدمت النيابة تقرير فحص الادارة العامة للتحقيق والادلة الجنائية، قسم فحص قضايا الحاسبات، الخاص بفحص عدد 2 هاتف ماركة نوكيا، وايفون وعدد 3 شرائح اتصال وفلاشة ماركة توشيبا، مثبت به ان الهاتف المحمول ماركة نوكيا به شريحتين احداهما تابعة لشركة فودافون والاخرى لشركة اتصالات، تبين احتوائهما على مجموعة اسماء تم رفاقهم بالتقرير، وهاتف محمول ماركة ايفون مثبت بداخله شريحة اتصال شركة موبينيل، وتبين احتوائه علي صور لبطاقة رقم قومي تابعة لدولة الكويت، وبطاقة رقم تابعة لجمهورية مصر العربية، وجواز سفر خاص باسم عمرو خالد ابو المجد، وجواز سفر خاص بأسم اسلام خالد ابو المجد، وشريحة اتصال تابعة لشركة الاتصالات تالفة، وشريحة اتصال تابعة لشركة موبينيل تالفة، وشريحة اتصال اخري تابعة لشركة موبينيل تالفة، وفلاشة ماركة توشيبيا سعتها الاجمالية 24 جيجا، وتبين احتوائها علي عدد 3 مقاطع فيديو.





كما قدمت ما يفيد اعلان كلا من الرائد اسلام محمد، والنقيب محمود محمد الضابطين بقطاع الامن الوطني.





واستمعت المحكمة لشهادة الرائد اسلام محمد ضابط بقطاع الأمن الوطني، الذي قال إنه يعمل ضابط شرطة بقطاع الامن الوطني وخاص بالعمل الميداني منذ 12 عاما، وقام بضبط المتهم حسن مالك تنفيذا لقرار نيابة امن الدولة العليا الصادر بتاريخ 22 اكتوبر لعام 2015.





وأشار الشاهد، إلى انه تم انتدابه لتنفيذ اذن النيابة، اليوم المذكور في غضون الساعة 4.30 مساء، وتمكن من ضبط المتهم حال خروجه من سيارته إلى محل اقامته بمنطقة التجمع الخامس، وبتفتيش مسكنه عثر علي أوراق قام ممثل نيابة امن الدولة العليا حينها بتحريزها.





واضاف الشاهد انه توجه لضبط المتهم بصحبة الضابط محمد مصطفي بقطاع الامن الوطني والمأمورية المرافقة، وقام حينها الضابط محمد مصطفى بتفتيش السيارة دون علمي عما اسفر عنه التفتيش.





كما استمعت المحكمة لشهادة النقيب محمود محمد ضابط بقطاع الامن الوطني، وقال انه احد ضباط قطاع الامن الوطني ومختص بمكافحة الارهاب، ويعمل بالقطاع منذ 9 سنوات، وقام بتنفيذ إذن نيابة امن الدولة العليا بضبط المتهم فارس، بناء تحريات عن طريق قطاع الامن الوطني بناء عليها صدر قرار نيابة امن الدولة العليا واعتقد انه بتاريخ 23 أكتوبر.





وأضاف الشاهد انه خرج في مأمورية ترأسها، ورافقه خلالها قوات المباحث الجنائية والامن المركزي صوب مسكن المتهم بمنطقة مدينة السلام بالقاهرة، يوم 23 اكتوبر لعام 2015، في غضون الساعة 11 مساء وتمكن من ضبط المتهم.





وقال الشاهد، صعدت إلى الشقة وبرفقتي القوة، وعندما فتح لي أطلعته علي أذن النيابة، سمح لنا بالدخول، وقمت بتفتيش المسكن وعثرت علي اوراق تنظيمية خاصة بجماعة الاخوان المسلمين، لا اتذكر ماتحتويه جيدا.





وأكد الشاهد، عقب ذلك توجهت إلي قسم شرطة السلام التابع له محل اقامته، وقمنا بتحرير المضبوطات وعمل المحضر اللازم، وتركته كون دوري ينتهي بالضبط.





عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى رئيس المحكمة وعضوية المستشار رأفت زكي وحسن السايس وحضور احمد عبد الخالق رئيس نيابة امن الدوله العليا وسكرتارية حمدى الشناوى ومحمد الجمل .





حدثت القضية في غضون الفترة بين 2015 حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، أن المتهمين الأول والثانى توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها..



