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ديني

المفتي السابق يطالب بعقد مجالس للصلاة على النبي لمواجهة مهاجمي الإسلام

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 08:29 م
الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة
محمد صبري عبد الرحيم
طالب الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، بعمل مجالس للصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- لمحاربة كل من يعتدي على الإسلام وعلى سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

وأضاف «جمعة» خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم» المذاع على فضائية «سي بي سي»، أن أبلغ رد على الإساءة للرسول –صلى الله عليه وسلم- في بعض الرسومات والتربص ببعض المسلمين، يكون بعقد مجالس للصلاة على النبي –صلى الله عليه وسلم- أمام السفارات، مشددًا على أن هذا يهز العالم، ويصحح صورة الإسلام.

وتابع: أن على المسلمين خاصة الجيل الثاني والثالث بدول الغرب أن يعملوا على تصحيح صورة الإسلام، ومحاولة إظهاره على ماهو عليه، منوهًا بأن بعض المتصدرين للدعوة في الغرب لا يجيدون لغة الدولة المقيمين بها، وهذا يسبب صعوبة في توصيل المعنى الحقيقي للإسلام.

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