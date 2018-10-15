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أمريكا تضم حزب الله لجماعات الجريمة العابرة للحدود.. الضلع الثالث في المافيا الإيرانية.. والحزب مارس التهريب وغسيل الأموال والاتجار بالبشر من أدغال أفريقيا حتى الصين وأمريكا اللاتينية

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 09:52 م
صدى البلد
حسام رضوان
  • حزب الله وإيران اشتركا في تهريب الأسلحة إلى جامبيا والسنغال وكينيا والسودان 
  • الشرطة الأرجنتينية تتهم شخصا موالي لحزب الله بغسل 10 ملايين دولار في كازينو
  • «إيران واير»: حزب الله والحرس الثوري وفيلق القدس مافيا تهريب ثلاثية 

أعلن وزير العدل الأمريكي، جيف سيشنزن اليوم، تصنيف 5 جماعات منها "حزب الله" اللبناني على أنها جماعات للجريمة العابرة للحدود.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أن سيشنز قال إن القضاء على عصابة الشوارع "MS-13" الوحشية و3 من أكبر عصابات المخدرات في العالم، "Sinaloa Cartel"، و "Cartel de Jalisco Nueva Generacion"، و"Clan del Golfo"، بالإضافة إلى حزب الله الذي تعتبره الولايات المتحدة منظمة إرهابية، سيكون له الأولوية بالنسبة لقوات إنفاذ القانون الفيدرالية.

الجريمة العابرة للحدود
تصنف الجريمة المنظمة على أنها فئة من الجرائم تقوم عليها شركات أو جماعات عالية المركزية، وتكون إما محلية أو دولية أو عابرة للحدود، وتدار هذه الشركات أو الجماعات عن طريق المجرمين الذين ينوون الانخراط في نشاط غير قانوني، لتحقيق أهداف مالية او إرهابية ذات دوافع سياسية،وقد ترتقى هذه العصابات إلى درجة اعتبارها منظمة إرهابية، ويمكن الإشارة إليها باسم "المافيا"، وهي نوع من المجموعات الإجرامية المنظمة التي تتخصص في توفير الحماية القانونية العالية للأعمال غير قانونية.

حزب الله
تصنف الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي وفرنسا وكندا وهولندا حزب الله جماعة إرهابية، ويعد الحزب أقوى أذرع أو شركاء إيران في كل من العمليات الإرهابية وعمليات التهريب في المنطقة وخارجها.

وفي تقرير سابق نشره موقع "إيران واير"، كشف خلاله مافيا التهريب الثلاثية، حزب الله والحرس الثوري وفيلق القدس الإيرانيين مؤكدا ذلك بوقائع تاريخية على تنفيذ عمليات مشتركة لتهريب السلاح والمخدرات والسلع.

وفي عام 2015 أصدر مجلس التعاون الخليجي بيانا بتحركات الحرس الثوري وتكوينه شبكة تضم مهربين في الكويت والمملكة العربية السعودية والبحرين لتهريب الأسلحة والمخدرات.

ومن أبرز حالات الاتجار بالأسلحة لحساب إيران كان حزب الله اللبناني، هو ذراعها فى سوريا، في ظل السيطرة الإيرانية على الأرض هناك وتزويد مليشيات الحوثي في اليمن بالأسلحة والتمويل.

وأضاف التقرير أن حزب الله وإيران اشتركا في تهريب الأسلحة إلى جامبيا والسنغال وكينيا والسودان وبلدان أفريقية أخرى.

وأشار إلى أنه في السنوات الأخيرة، ارتبط الحرس الثوري مع حزب الله اللبناني في تهريب المخدرات والسلع إلى مختلف القارات.

نشرت التقارير الأمريكية عن هذا المجال، أنه في ديسمبر 2017، قال موقع إذاعة "راديو فردا" أن هناك شبكة للتهريب في أفريقيا من خلال مشروع "كاساندرا"، وهو مشروع تابع لإدارة أوباما رئيس الولايات المتحدة السابق، بشأن مكافحة المخدرات.

وكانت الشبكة نشطة في أفريقيا، حيث كان يتم تهريب الأدوية وتبادلها مثلما تم تبادل الأسلحة، والبنادق، والماس، والسلع المهربة، وحتى العبيد، وقد أعيد توجيه الاتهام بتورط حزب الله وفيلق القدس في شبكة تهريب إلى بعض المناطق الأفريقية والصين وغيرها من الأسواق الجديدة.

وكانت آخر عمليات التهريب، في سبتمبر الماضي، حيث ألقت الشرطة البرازيلية القبض على أسد أحمد بركات، بالقرب من الحدود مع باراجواي والأرجنتين.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن بركات قضى عقوبة السجن 6 سنوات بتهمة التهرب الضريبى فيما أكدت الولايات المتحدة أنه كان أحد أهم المشغلين الماليين لحزب الله.

واتهمت الشرطة الأرجنتينية بركات بغسل 10 ملايين دولار لصالح حزب الله في كازينو في منطقة شلالات إجوازو.

وفي عام 2006، وصفت وزارة الخزانة الأمريكية بركات بالإرهابي العالمي" وأدرجت اسمه على قائمة من الأشخاص الذين ساعدوا في تمويل حزب الله.

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