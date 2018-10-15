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برلمان

حب الوطن: زيارة الرئيس السيسي لروسيا تأكيد لمتانة العلاقات بين البلدين

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 09:20 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
أحمد أيمن
أكد ائتلاف حب الوطن، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، اليوم الاثنين، لجمهورية روسيا الاتحادية، تأكيد على متانة العلاقات بين البلدين، وتعكس العلاقات التاريخية التي تربطهما، جاء ذلك في بيان صادر عن الائتلاف، اليوم.

من جانبه قال الدكتور أسامة عقبي المتحدث الرسمي بإسم ائتلاف حب الوطن، إن زيارة الرئيس السيسي، لروسيا تمثل الزيارة الرابعة واللقاء التاسع بين الرئيسين السيسي وبوتين، في خمس سنوات، مما يشير لعمق العلاقات بين البلدين والسير قدما نحو تفعيل العديد من المشروعات المشتركة في شتى المجالات.

وأضاف المتحدث الرسمي بإسم ائتلاف حب الوطن، أن تلك الزيارة تأتي في ظل تحديات كثيرة تواجه المنطقة العربية وروسيا، وتهدف لتنسيق المواقف والرؤي في العديد من المحافل الدولية.

تابع عقبي، أن جدول أعمال الزيارة، الذي يشمل إلقاء كلمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، أمام مجلس الفيدرالية الروسي والذي يمثل أعلى غرفة للبرلمان هناك، كأول رئيس لدولة أجنبية تتاح له تلك الفرصة، وهو ما يوضح ثقل ومكانة مصر وقيادتها أمام العالم.

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