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اليوم .. جامعة بنها تطلق قافلة بيطرية في قرية المنشية بكفر شكر

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 12:23 ص
الدكتور حسين المغربى
الدكتور حسين المغربى القائم بأعمال رئيس الجامعة
إبراهيم الهوارى
تنظم كلية الطب البيطرى بجامعة بنها اليوم الثلاثاء قافلة بيطرية مجانية بقرية المنشية الكبرى بمركز كفر شكر فى اطار الدور الخدمى لخدمة المجتمع.

وتنطلق القافلة تحت رعاية الدكتور حسين المغربى القائم بأعمال رئيس الجامعة والدكتور محمد محمدى غانم عميد الكلية ويشارم فيها الأطباء وأساتذة الكلية وعدد من الطلاب.

وقال الدكتور ياسر فؤاد وكيل لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إن القافلة تستهدف الكشف على الحيوانات والطيور وصرف العلاج بالمجان.

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