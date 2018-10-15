التعليم اليوم .. رئيس الوزراء يزور مدرسة زويل بالمنصورة ويشيد بالخدمة التعليمية المتميزة.. توفير مقعد مخصص لتلميذة تكتب بقدمها اليسرى بالإسماعيلية .. وزير بريطاني يزور سراي القبة الإعدادية

مدرس يضرب تلميذا بالصف الرابع الابتدائي بالعكاز في عينه ببنها

التعليم تضع نظامًا إلكترونيًا لجدول الحصص المدرسية

رئيس الوزراء يتابع سير العملية التعليمية في الدقهلية

وقعت اليوم الإثنين العديد من الأحداث الهامة التي لفتت انتباه جميع المهتمين بالشأن التعليمي في مصر، وفيما يلي يرصد موقع صدى البلد أبرز ما شهدته الساحة التعليمية المصرية من أخبار على مدار اليوم.



زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزراء التربية والتعليم، والتنمية المحلية، والصحة، ومحافظ الدقهلية اليوم، مدرسة الدكتور أحمد زويل الإعدادية للبنات، وذلك لمتابعة سير العملية التعليمية.



واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول المدرسة العريقة التي أنشئت عام 1900 وحاصلة على اعتماد منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، والتي كانت تحمل اسم مدرسة "ليسيه الفرنسية" ثم المدرسة "الحديثة الاعدادية" للبنات، حتى تم تسميتها باسم العالم أحمد زويل رحمه الله عقب فوزه بجائزة نوبل عام 1999.



وتفقد مدبولي عددًا من فصول المدرسة، التي تضم نحو 37 فصلًا، بها نحو 1750 طالبة، كما شاهد قيام الطالبات بأداء عدد من الأنشطة الطلابية والرياضية، والتي عكست المستوى العلمي الجيد للطلاب، والاهتمام برعاية طاقاتهم لاسيما في المجال الرياضي.



وأشاد مدبولى بمستوى المدرسة الجيد، مؤكدًا أنها إحدى المدارس التى تقدم خدمة تعليمية متميزة.



كما توقف رئيس الوزراء عند باب مدرسة الفردوس الرسمية المتميزة للغات بالدقهلية ، وتفقد مدبولى جانبا كبيرا منها، حيث تضم المدرسة 33 فصلا في رياض الأطفال وكافة المراحل التعليمية حتى الثانوية، وبها نحو 1500 طالب، وتعرف على عدد من الأنشطة والخدمات التي تقدم للطلاب.



وتجول رئيس الوزراء فى عدد من الفصول، واجرى حوارا مع الطلاب، وعلق على مبنى المدرسة، والتجهيزات، قائلا: هذه مدرسة نموذج.



توجه بالشكر لجميع العاملين بالمدرسة، على مستوى نظافتها، والاهتمام بالأنشطة الرياضية والفنية بها، بخلاف الخدمة التعليمية المتميزة، فهى مدرسة حكومية تقدم تعليما متميزا لطلابها.



وشهدت مدرستان تابعتان للإدارة التعليمية ببنها، واقعتين مؤسفتين الأولى وقعت بمدرسة بنها الثانوية بنين عندما قفز طالب من الدور الثاني ليهرب من المدرسة فسقط على الأرض فأصيب بكسر في قدمه ونقل لمستشفى الكويتي ببنها.



أما عن الواقعة الثانية فحدثت بمدرسة الحرس الوطني الجديدة عندما قام مدرس بضرب طالب بالصف الرابع الابتدائي بالعكاز فأصابه بجوار عينه.



من جانبه أحال السيد عز العرب مدير عام إدارة بنها التعليمية الواقعتين للشؤون القانونية للتحقيق الفوري فيها ومجازاة المتسببين فيها.



وتبين من التحقيقات أن الواقعة الأولى حدثت عندما حاول الطالب "كريم.ع.خ" حاول الهروب من مدرسة بنها الثانوية بنين أثناء "الفسحة" فقفز من الدور الثاني الأمر الذي تسبب في كسر ساقه ونقل في حالة سيئة للمستشفى.



كما تبين أن الواقعة الثانية حدثت في مدرسة الحرس الوطني الجديدة عندما قام مدرس بضرب الطالب "محمود.م" بالصف الرابع بالـ"عكاز" أثناء خروجه من الفصل المدرسي ليشرب المياه مما أدى إلى إصابته بإصابة بالغة في منطقة العين الأمر الذي دفع ولي أمر الطالب إلى تحرير تقرير طبي ومحضر شرطة بقسم بنها ضد المدرس حمل رقم 8161.



وعلى صعيد آخر .. زارت إيمان أحمد مدير إدارة المشاركة المجتمعية بمديرية التربية والتعليم في الإسماعيلية وشوقي عنان مدير إدارة القنطرة غرب، مدرسة إسماعيل القرقاوي الابتدائية لتسليم مقعد مخصص للطالبة رحمة محمد عيد بالصف الثالث الابتدائي حيث إنها تكتب بالقدم اليسرى.



وقالت إيمان في تصريحات لها اليوم: عندما علمنا من إدارة تكافؤ الفرص بمعاناة الطالبة تم إخطار مديرة الإدارة وقسم المشاركة المجتمعية بإدارة القنطرة غرب لعمل اللازم.



وأضافت قائلة: بالفعل توجهوا لمحل النجارة الذي قام بتجهيز المقعد والذي أصر على التبرع بتكلفة هذا المقعد وخاماته مجانًا.



ومن جانبه .. قام السيد أليستر بيرت وزير الدولة البريطاني للتنمية الدولية وشئون الشرق الأوسط فى وزارة الخارجية البريطانية والسير جيفرى آدامز سفير بريطانيا فى القاهرة والوفد المرافق لهما بزيارة مدرسة سراى القبة الإعدادية بنات.



وتأتي الزيارة فى إطار التعاون المشترك بين الجانبين المصري والبريطاني فى مجال التعليم، وتقديم الدعم المستقبلى من قبل السفارة البريطانية لمبادرة "المعلمون أولًا"، بحضور أحمد صابر رئيس المكتب الإعلامي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، و محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وخالد حجازى وكيل المديرية، وعدد من قيادات التربية والتعليم.



وأعرب بيرت عن سعادته بزيارة المدرسة،مشيرًا إلى أنه يعلم التحديات الراهنة التى تواجه مصر، مؤكدًا دعم الحكومة البريطانية لخطة الإصلاح التعليمي فى مصر والنظام التعليمي الجديد حيث إن بريطانيا شريك هام لمصر فى مجال التعليم.



وقام برت بجولة داخل المدرسة، والتى تلقى مدرسوها تدريبًا من خلال مبادرة "المعلمون أولًا"، وتفقد عددًا من الفصول، وحضر حصة تفاعلية للغة الإنجليزية للصف الثانى الإعدادى حيث تم إدارة الحصة بالتعلم من خلال اللعب، كما قامت الطالبات بالتعريف بأنفسهن، وأجرين محادثة باللغة الإنجليزية، وقدمن أغنية عبرن فيها عن سعادتهن بطريقة التعلم بالمدرسة، كما تفقد معمل الصوتيات، ووجه الشكر لمعلمة الفصل والطالبات على تفوقهن وأدائهن المتميز، وتمنى لهم التوفيق، ومزيد من متعة التعلم.



كما قام الوزير البريطاني بجولة فى ملاعب المدرسة،وشارك طالبات الصف الأول الإعدادى فى لعب كرة السلة، وشاهد درسًا عن المجموعة الشمسية قامت فيه الطالبات بعرض تمثيلي وضَحن من خلاله ما يتميز به كل كوكب فى المجموعة عن الكواكب الأخرى.



وفى لقائه بالقائمين على برنامج "المعلمون أولًا" وعدد من المعلمين الذين تلقوا هذا التدريب،ناقش الوزير المعلمين عن مدى استفادتهم من برنامج "المعلمون أولًا" والتغيير الذى لمسوه بعد تطبيق البرنامج، حيث أكد المعلمون أنه من خلال حضور ورش العمل اكتسبوا العديد من المهارات، منها كيفية إدارة الصف، وشرح الدروس بطريقة مبسطة، والتفاعل مع الطلاب، واستخدام وسائل متعددة لشرح الدروس، كما تعلموا كيفية نقل الخبرات لزملائهم، مشيرين إلى أن عملية التعلم مستمرة من خلال البرنامج وتشجعهم على التواصل وتبادل الخبرات.



ومن جانبهن، عبرت الطالبات عن سعادتهن بالمدرسة، والمهارات التى اكتسبنها مثل التعبير عن أنفسهن والتواصل وتقبل الأخر ومساعدة زميلاتهن، بالإضافة إلى القدرة على حل المشكلات والتفكير النقدى، مؤكدات على الأثر الملموس على أداء المعلمين داخل الفصول بعد الحصول على تدريب "المعلمون أولًا".



وفى ختام الزيارة تم تسليم هدايا تذكارية للوفد وعدد من قيادات التربية والتعليم بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وكذا إدارة المدرسة.



جدير بالذكر أن "المعلمون أولًا" هو حجر الزاوية فى نظام التعليم الجديد نظرًا لكونه يستهدف الأداء المهنى للمعلم باعتباره الركيزة الأساسية للعملية التعليمية، وأحد أهم البرامج لتطوير السلوك المهني للمعلمين كمدخل لتطوير العملية التعليمية، وقد انعكس تنفيذ هذا المشروع على أداء المعلمين داخل الفصول إذ بدأ المعلم في تحويل الحصة إلى عمل ممتع من خلال تحسين بيئة التعلم داخل الفصل، واستخدام أساليب التدريس الحديثة.



كما أن البرنامج يعد إطار تنفيذى بما يتناسب مع المجتمع المصرى، ووافق رئيس الجمهورية على تنفيذ هذا البرنامج ضمن حزمة من البرامج التنموية الهادفة؛ لتطوير وتحسين مستوى التعليم المقدم لأبنائنا الطلاب.



وتبلغ نسبة المعلمين المسجلين على موقع "المعلمون أولًا" سواء ممن شاركوا بورش العمل أو نقل لهم زملاؤهم الخبرات (92426) معلم، ويبلغ عدد المدارس فى المراحل السابقة للبرنامج والتى بدأت من مارس 2016 (1800) مدرسة مشتركين فى (143) شبكة وهى شبكات برنامج المدارس المحورية؛ لضمان استدامة أثر التطوير المهنى للمعلمين وهى مجموعة مدارس فى القاهرة والدلتا والصعيد بـ (10) محافظات، أما حاليًا فيبلغ عدد المدارس (9568) مدرسة في (46) مقرا تدريبيا بـ (21) محافظة من خلال ورش عمل التطوير المهنى بالبرنامج. ويطمح البرنامج إلى امتداد الأثر لكافة معلمي مصر ويبلغ عددهم مليونا و300 ألف معلم.



وعلى جانب آخر .. اجتمع الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، بجميع العاملين بإدارات تنسيق التعليم العام والفني والأنشطة وإدارة نظم المعلومات والإحصاء، بديوان عام الوزارة .



جاء ذلك بحضور هند جلال معاون الوزير للمشروعات المشرف على مكتب نائب الوزير لشئون المعلمين، وأعضاء هيئة المكتب، ويسري محمود مدير الإدارة المركزية للموارد البشرية، وهشام جعفر مدير إدارة الشئون القانونية .



وأكد عمر للحضور أن مشكلة العجز والزيادة لابد أن تنتهي خلال الفترة القادمة وحتى 31 /10 /2018 ، مشددًا على العاملين بإدارات التنسيق بالوزارة، بضرورة العمل بالضمير المهنى، ومراعاة الله في كل أعمالهم الإدارية والوظيفية والحياتية، وعلى من يجد صعوبة في العمل ومشقة أن يعتذر عن عمله ليترك مكانه لمن يريد العمل بجدية ومهنية وإخلاص.



وأشار عمر إلى أنه قام بإبلاغ مديري المديريات التعليمية بتكليفات الوزير خلال المرحلة الحالية، والتي تتمثل في أن تصل الكتب للمدارس وإلى يد الطلاب في خلال عشرة أيام من تاريخ الإجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي، وإنهاء مشكلة العجز والزيادة في 31 /10 /2018 ، وخاصة أن المعلم والطالب والعملية التعليمية تحتاج إلى الاستقرار، ولن يتم هذا إلا باستقرار المعلم بالمدرسة لتظهر نتائج التعلم الجيدة وخاصة في المراحل العمرية الأولى والتى يطبق بها نظام التعليم الجديد.



وأضاف عمر أن الانضباط الوظيفي أصبح ضرورة قصوى في المرحلة الحالية، ولابد من محاسبة المقصر وغير المنضبط، وقد طالب الحضور بضرورة تفعيل البريد الإلكتروني لكل العاملين بديوان عام الوزارة وأيضا بكافة المديريات على مستوى الجمهورية لكل المعلمين والإداريين، داعيًا الجميع ومشجعًا لهم على العمل الجاد لحل كافة المشكلات التي تعيق العملية التعليمية بكافة أركانها، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بكافة القرارات الصادرة من الوزارة والعمل الجاد لتفعيلها بالميدان.



كما كلف عمر الحاضرين بعمل نظام إلكتروني لكل المدارس يحتوى على الجدول المدرسي للحصص، والهيكل التنظيمي للمدرسة، لكي يتم حساب نصاب كل مدرس ومعرفة كافة المعلومات الإدارية والمهنية، عن كل المعلمين بالمدارس، وأيضًا برنامج إلكتروني لميزانية كل مدرسة مدون به أوجه الصرف واتجاهاتها، لكي نستطيع وبسهولة وضع أيدينا على مشاكل العجز والزيادة وتحديد أماكنها وبالتالي التغلب عليها وحلها.



وأشار عمر إلى أن الوزارة لن تتهاون مع أي مقصر أو مسئول عن سوء توزيع المعلمين وسوء الإدارة، معطيًا مهلة لإدارات التنسيق بالوزارة حتى 31 /10 /2018 وذلك لتوفيق كافة الأوضاع والالتزام بكافة القرارات الوزارية.