الاستثمار والتعاون الدولي: توجهات رئاسية لدعم الخدمات بالقرى الأكثر احتياجا

أكدت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، أن هناك اجراءات للتوسع في تحسين الخدمات العامة علي مستوي المحافظات وخصوصا المناطق الاكثر احتياجا ضمن استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 بالتعاون مع شركاء التنمية.



وقالت الوزارة في تقرير اطلع "صدي البلد" على نسخة منه، أن هناك اولوية للاستثمار في البشر وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات المحرومة والأولي بالرعاية من خلال دعم أكبر لمشروعات البنية التحتية.



وقال التقرير أنه من المخطط توفير نحو 1.5 مليون فرصة عمل مؤقتة في قطاع التشييد والبناء للشباب من خلال المشروعات التنموية بالقري والنجوع والتي تعتمد علي العمالة الماهرة ونصف الماهرة، بالاضافة لتوصيل مياه الشرب النظيف لـ480 قرية محرومة ومضاعفة انتاج محطات مياه الشرب لـ517 ألف متر مكعب يوميا وتوزيع مياه الشرب الجديدة علي شبكات يصل طولها 700كم.



وأوضح التقرير أن الوزارة تعتزم أيضا العمل علي 66 مشروعا لمكافحة التلوث الصناعي بالتنسيق مع الهات المعنية واعادة تأهيل مرافق النفايات الصلبة ومكباتها واعادة تدوير المخلفات واستغلالها كموارد.