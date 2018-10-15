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حوادث

مصرع مدرس سقط من الطابق التاسع بقليوب

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 09:41 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
لقى مدرس مصرعه إثر سقوطه من الطابق التاسع فى منور السلم بمنطقة منطى دائرة مركز قليوب، وتم نقل الجثة إلى مستشفى قليوب العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مأمور مركز قليوب إشارة من المستشفى بوصول "م م ع "53 سنة مدرس جثة هامدة إثر إصابته بأنحاء الجسد بكسور، وتم إخطار اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية.

انتقل رئيس مباحث مركز قليوب ومعاون المباحث وتوصلت التحريات إلى أنه أثناء قيام المجنى عليه برى بعض نباتات الزينة التي قام بزرعها أمام شقته بالطابق التاسع انزلقت قدماه وسقط فى منور السلم ولقى مصرعه، حيث إن السلم بدون سور وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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