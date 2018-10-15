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أصل الحكاية

صدفة سعيدة ساقتها إلى التتويج.. ناريمان خالد تعيد مصر إلى مسابقة ملكة جمال الكون.. صور

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 10:30 م
ناريمان خالد
ناريمان خالد
أحمد سالم - علا أحمد
22 عاما كانت كفيلة بأن تتحمل صاحبة البشرة الخمرية مسئوليتها تجاه المجتمع المصري، وتمثل البلاد في مسابقة ملكة جمال الكون المقرر إقامتها خلال ديسمبر القادم في تايلاند.

ناريمان خالد، تلك الفتاة المصرية صاحبة الملامح الهادئة، لم تكن تحمل في مخيلتها أن تقف على مسرح ملكات الجمال ليقع عليها الاختيار من بين جميعهن كملكة متوجة على عرش الجمال في مصر.
صدفة سعيدة ساقتها
البداية - وفقا لما روته ناريمان لصدى البلد - كان من خلال ابلكيشن وقع أمام عينيها صدفة على الإنترنت للمشاركة في مسابقة يتم من خلالها اختيار فتاة تمثل مصر في مسابقة ملكة جمال الكون.

تلك الإطراءات اللطيفة التي كانت تسمعها ناريمان من عائلتها حول أنها شخصية جميلة وطيبة ومثقفة، ومدى الثقة التي تعتريها كفتاة في مقتبل عمرها تطمح لتحقيق نجاحات كبيرة، كل هذا دفعها لملء فراغات الأبلكيشن، لتسوقها تلك الصدفة السعيدة إلى التتويج بعد منافسة لم تكن سهلة مع زميلاتها اللواتي مدحت فيهن جمالهن ومساعدتهن لها خلال المسابقة على الرغم من التنافس
صدفة سعيدة ساقتها
ناريمان، جميلة مصر الأولى، قالت إنها مقتنعة تمام الاقتناع بأنها ليست أجمل بنت في مصر من حيث الشكل، لكنها انطبقت عليها مواصفات وشروط الاختيار، وجمال الشكل بالنسبة إليها وإلى كل فتاة لا يستطيع بلورة الجمال ككل، لذلك فإنها تعمد إلى الرد على من يحاول التعليق حول هذا الأمر أو إثارته من خلال تواجدها في ندوات حوارية مثلما أتاح لها موقع صدى البلد ذلك.

لم تطلب ناريمان سوى مزيد من الدعم الإعلامي لها وبث الثقة فيها كفتاة مصرية تحمل على عاتقها تمثيل المجتمع المصري بعاداته وأنماطه باختلافه وتنوعه في محفل عالمي.

وشاركت مصر في المسابقة مرات عديدة لكنها لم تصل إلى الترشيحات النهائية أو حتى تحصل على لقب ضمن الخمسة الأوائل، لذلك فإنها - ناريمان - تأمل في أن تقتنص لمصر لقبا في هذه المسابقة العالمية التي غابت عنها مصر 3 مرات متتالية.
صدفة سعيدة ساقتها

ناريمان قالت إنها مدفوعة بطاقة إيجابية كبيرة جدا من والدها الذي يشجع كل خطواتها، ويمنحها الثقة التي استطاعت بها أن تتغلب على كسوفها في بعض المواقف، أما عن والدة ناريمان، فتقول ملكة جمال مصر للكون، إنها تمتلئ بطيبة وحب لها لا تستطيع وصفه، يكفي فقط أنها كل صباح تقوم برقيتها من الحسد 

دراسة طب الأسنان كانت أمنية ناريمان، قبل أن يخدعها التنسيق ويحول مسارها إلى الصيدلة التي لم تمكث فيها كثيرا، الآن هي تحمل طموحات جديدة وآمالا كبيرة وتتجه نحو لقب عالمي على مستوى الجمال، ومسئولية اجتماعية كبيرة تجاه القضايا الإنسانية والوطنية.

صدفة سعيدة ساقتها إلى التتويج.. ناريمان خالد تعيد مصر إلى مسابقة ملكة جمال الكون.. صور
صدفة سعيدة ساقتها إلى التتويج.. ناريمان خالد تعيد مصر إلى مسابقة ملكة جمال الكون.. صور
صدفة سعيدة ساقتها إلى التتويج.. ناريمان خالد تعيد مصر إلى مسابقة ملكة جمال الكون.. صور
صدفة سعيدة ساقتها إلى التتويج.. ناريمان خالد تعيد مصر إلى مسابقة ملكة جمال الكون.. صور
صدفة سعيدة ساقتها إلى التتويج.. ناريمان خالد تعيد مصر إلى مسابقة ملكة جمال الكون.. صور
صدفة سعيدة ساقتها إلى التتويج.. ناريمان خالد تعيد مصر إلى مسابقة ملكة جمال الكون.. صور
صدفة سعيدة ساقتها إلى التتويج.. ناريمان خالد تعيد مصر إلى مسابقة ملكة جمال الكون.. صور

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صدفة سعيدة ساقتها إلى التتويج.. ناريمان خالد تعيد مصر إلى مسابقة ملكة جمال الكون.. صور

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