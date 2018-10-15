ضبط مسجل خطر بحوزته 30 لفافة بانجو بالدقهلية

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة، من القاء القبض على عاطل ومسجل شقي خطر وبحوزته 30 لفافة من نبات البانجو المخدر قبل قيامه بترويجها على عملائه.



تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط قسم شرطة ثان ، بقيام "أحمد .ج.ر.ا"، وشهرته تمناية، ومقيم بمساكن جديلة،بالإتجار فى المواد المخدرة.



وبتقنين الاجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته 30 لفافة من نبات البانجو المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول.



وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة تجارته غير المشروعة،والهاتف المحمول لتسهيل اتصاله بعملائه وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.