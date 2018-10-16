الحكومة تحصل ضرائب على السيارات بـ 3 مليارات جنيه في 11 شهرا

حصلت الحكومة ضرائب علي رسوم السيارات خلال الفترة من يوليو حتي مايو من العام المالي 2018/2017 الماضي بقيمة اقتربت من 3 مليارات جنيه مقارنة بـ 2.214 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق له بزيادة بلغت 786 مليون جنيه.





وكشف تقرير اصدرته وزارة المالية عن تحصيل ضرائب على عوائد أدوات الدين من سندات وأذون الخزانة خلال الـ11 شهرا الأولي من العام المالي الماضي لنحو 39.821 مليار جنيه مقارنة بـ 21.534 مليارا في نفس الفترة من العام السابق له.



