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اقتصاد

الحكومة تحصل ضرائب على السيارات بـ 3 مليارات جنيه في 11 شهرا

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 12:28 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
حصلت الحكومة ضرائب علي رسوم السيارات خلال الفترة من يوليو حتي مايو من العام المالي 2018/2017 الماضي بقيمة اقتربت من 3 مليارات جنيه مقارنة بـ 2.214 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق له بزيادة بلغت 786 مليون جنيه.

وكشف تقرير اصدرته وزارة المالية عن تحصيل ضرائب على عوائد أدوات الدين من سندات وأذون الخزانة خلال الـ11 شهرا الأولي من العام المالي الماضي لنحو 39.821 مليار جنيه مقارنة بـ 21.534 مليارا في نفس الفترة من العام السابق له.

ووصلت حصيلة الضرائب على التجارة الدولية "الجمارك" لنحو 30.421 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي مايو من العام المالي الماضي مقارنة بـ 23.92 مليارا في نفس الفترة من العام السابق له.

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