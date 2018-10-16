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محافظات

توقيع بروتوكول لإنشاء مجمع تجاري سكني بتكلفة 800 مليون جنيه بالزقازيق

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 04:23 ص
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
محمد الطحاوي
وقع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بروتوكول تعاون بين المحافظة والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية والمهندس حازم عبد العزيز مدير الشركة المطورة للإسثتمار العقاري ونائب رئيس مجلس إدارة شركة العروبة مصر للتطوير العمراني لإستلام وإنشاء منطقة تجارية وسكنية متكاملة بأرض العصلوجي بمدينة الزقازيق بإستثمارات 800 مليون جنيه ، بحضور لواء دكتور دكتور حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة واللواء سعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات و المهندس محمد مدكور المستشار الهندسي والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانون والمهندس حامد علي حامد وكيل وزارة الإسكان وممثلين عن جهاز التجارة والشركة المطورة للإستثمار العقاري .

وأكد غراب أن المحافظة قطعت شوطًا كبيرًا مع الجهاز والشركة لتجهيز الموقع وتهيئة الأجواء المناسبة أمام الشركة لتنفيذ الأعمال طبقًا للجدول الزمني المحدد وتحقيق الحلم لإقامة منطقة تجارية وسكنية متكاملة تمثل نقله نوعية وحضارية لأهالي المدينة .

ومن جانبه أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن الوزارة تستهدف تنفيذ سلاسل تجارية وفتح أسواق جديدة لتعظيم الناتج القومي وتحقيق التنمية على أرض الشرقية ، مؤكدًا أن الشرقية من المحافظات الواعدة والجاذبة للإستثمار والتي تدر دخلًا وتحدث نقله للمواطن الشرقاوي .

وأكد مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن قطاع التجارة يساهم بترليون جنيه من إجمالي الناتج المحلي للتجارة وأن تعظيم هذه القيمة لايتم إلا من خلال ضخ إستثمارات جديدة للمحافظات مشيرًا إلى أنه تم تحديد 3 مناطق لهذا الإستثمار في المحافظة يتم الإعلان عنها فيما بعد وسبل نجاح هذه الإستثمارات إدخال مثيلتها الأجنبية ووجود علامات تجارية والتي تؤدي إلى إثراء المنطقة والإعلاء من قيمتها .

ونوه مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن ربط الصناعة بالإنتاج وإتاحة أسواق عمل يعمل على خفض الأسعار وإخراج منتج أكثر كفاءة .

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