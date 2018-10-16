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محافظات

محافظ القليوبية يتفقد مدينة القناطر الخيرية

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 04:57 ص
الدكتور علاء عبدالحليم
الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية
إبراهيم الهوارى
يقوم الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية اليوم الثلاثاء بجولة تفقدية لمدينة القناطر الخيرية يرافقه رجب النقيدى رئيس المدينة.

ومن المقرر ان يقوم المحافظ بتفقد عدد من المشروعات التى يتم انشاؤها بالمدينة لخدمة المواطنين ومنها مستشفى القناطر الجديد.

كما يقوم المحافظ بمتابعة اعمال رصف الطرق والشوارع الرئيسية واعمال الازالات والاشغالات التى تنفذ يوميا لسيولة الحركة المرورية.

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