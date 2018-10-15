طالب يعتدى على مدير مدرسة لرفضه توقيع استمارة الرقم القومى بالمنيا

شهدت مدرسة التجارة بنين بمغاغة شمال المنيا وقوع مشاجرة بين طالب بالصف الثاني الثانوي وبين مدير المدرسة لإصرار الطالب على توقيع الاستمارة من المدير بعد الساعة الثانية ظهرا لاستخراج البطاقة الشخصية له الأمر الذي قوبل بالرفض من مدير المدرسة.



مما أثار حفيظة الطالب وقام بالتشاجر معه مما دفع مدير المدرسة للاتصال بمركز الشرطة لتحرير بلاغ ضد الطالب المشاغب.



كان اللواء مجدي عامر مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا قد تلقى إخطارا من اللواء مجدي سالم مدير المباحث بورود بلاغ من شعبان .ج 53 سنة مدير مدرسة ثانوية إلى المقدم محمود شلقامي رئيس مباحث مركز مغاغة يتهم فيه الطالب محمد .م بالتعدي عليه بالسب والضرب أثناء تأدية عمله لرفضه التوقيع علي استمارة البطاقة الشخصية للطالبة في غير أوقات العمل وتحرر محضر بالواقعة.



