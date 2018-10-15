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موجز أخبار البلد | قمة مصرية روسية.. تطورات حالة تامر حسني.. تأييد حبس عبدالحليم قنديل

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 09:58 م
صدى البلد
إمام رمضان و منار شعبان
رصد موقع "صدى البلد" أبرز الأخبار والأحداث على مدار اليوم، والتي تنوعت بين الأخبار السياسية والرياضية والفنية.

وجاء ضمن أبرز هذه الأخبار، لقطة دخول مسؤولين سعوديين القنصلية السعودية في تركيا للتحقيق في قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشجقي.

وأيدت محكمة النقض دائرة "أ'' برفض طعن محمد مرسى وعبد الحليم قنديل و22 آخرين على حكم حبسهم 3 سنوات فى قضية "إهانة القضاء" وتأييد الحكم.

وتعرض النشرة تطورات الحالة الصحية للفنان تامر حسني، والذي يتم علاجه حاليًا في أمريكا، وتأكد إصابته بالتهابات حادة في الأحبال الصوتية، وارتجاع في المريء وسوف يحتاج إلى علاج ثلاثة أسابيع على الأقل.

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