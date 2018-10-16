مسئول بالبنك الدولي: ندعم أفريقيا للخروج من دائرة الفقر ومصر أجرت أصلاحات قوية

كشف الدكتور حافظ غانم، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن وجود أولوية لدي مجموعة البنك للقضاء علي الفقر بمنطقة إفريقيا من خلال رفع قدرات الموارد البشرية إلي معدلات غير مسبوقة.



وأشار " غانم" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" إلي أن 70% من إجمالي الموارد البشرية في القارة الإفريقية من الفئات العمرية الأقل من 30 عاما، موضحا أن اشراك تلك الفئات في قوي العمل والانتاج سيساهم بصورة كبيرة في تحقيق التنمية المطلوبة وخروج القارة السمراء من دائرة الفقر.



وأضاف " غانم" أن عددا من البلدان الافريقية في مقدمتها مصر وغانا، قامتا باصلاحات اقتصادية واسعة النطاق، مؤكدا ان الآمال معقودة علي دولة غانا أن تحذو حذو مصر فيما قامت به من اجراءات اصلاحية علي الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.