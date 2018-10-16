ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

مسئول بالبنك الدولي: ندعم أفريقيا للخروج من دائرة الفقر ومصر أجرت أصلاحات قوية

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 06:56 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
كشف الدكتور حافظ غانم، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن وجود أولوية لدي مجموعة البنك للقضاء علي الفقر بمنطقة إفريقيا من خلال رفع قدرات الموارد البشرية إلي معدلات غير مسبوقة.

وأشار " غانم" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" إلي أن 70% من إجمالي الموارد البشرية في القارة الإفريقية من الفئات العمرية الأقل من 30 عاما، موضحا أن اشراك تلك الفئات في قوي العمل والانتاج سيساهم بصورة كبيرة في تحقيق التنمية المطلوبة وخروج القارة السمراء من دائرة الفقر.

وأضاف " غانم" أن عددا من البلدان الافريقية في مقدمتها مصر وغانا، قامتا باصلاحات اقتصادية واسعة النطاق، مؤكدا ان الآمال معقودة علي دولة غانا أن تحذو حذو مصر فيما قامت به من اجراءات اصلاحية علي الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

ترشيحاتنا

تعرف على أجر عبد الحليم حافظ في فيلم الوسادة الخالية

تعرف على 8 أوقات يستجاب فيها الدعاء

وزيرة الهجرة:الباسبور المصري مش متهان لكن إحنا اللي بنهينه

برلماني: فرض عقوبات على مستخدمي مكبرات الصوت أثناء القيادة

أول تعليق من وزير الدفاع الأمريكي على تصريح ترامب بشأن عزله

حبس إيطالي 3 سنوات في مقتل مهندس مصري بمرسى علم

عدلي القيعي: لم ننجرف لضم حسين الشحات للأهلي.. فيديو

وزير التموين: أي بطاقة بها خطأ ستتوقف نهائيا في هذا الموعد.. فيديو

ياسر رزق: السيسي أول زعيم أجنبي يتحدث أمام المجلس الفيدرالي الروسي

تعليق صادم من سيرجيو راموس على هزيمة أسبانيا أمام إنجلترا

مانشستر يونايتد يبدأ إجراءات بيع النادي إلى ولي العهد السعودي

الأهلي يطلب تفعيل بند الاتحاد الإفريقي قبل موقعة وفاق سطيف

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريق جديد لتأهيل الأطفال المعرضين للخطر في الشوارع

صدفة سعيدة ساقتها إلى التتويج.. ناريمان خالد تعيد مصر إلى مسابقة ملكة جمال الكون.. صور

معبد دوش بباريس معلم أثري يواجه شبح الاندثار.. أعمدة البهو تساقطت والجدران تآكلت بفعل الرمال

السجاد اليدوى .. موضة تجمع بين العبق والجمال

الأم في السجن وخالتهم تعذبهم.. محافظ سوهاج يتدخل لإنقاذ 4 أطفال ونقلهم لدار رعاية.. صور

فيديو

والدة غنوة: أنغام غسلت أختها ودفنتها في مدفنها الشخصي.. فيديو
سجله لاعبا عربيا.. فيفا يحتفل بذكرى أول هدف في كأس العالم للقارات.. فيديو
الرحمة بالحيوان توضح تأثير سم الاستركنين على الكلاب والإنسان.. فيديو
طريقة إعداد سلطة تركي وسلامي صحية
شاهد.. لحظة اختطاف نجل الإعلامية نوليا مصطفى

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟