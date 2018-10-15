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مرأة

يقلل السكر والكوليسترول .. فوائد مذهلة للفول الصويا

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 09:18 م
فول صويا
فول صويا
اسماء محمد
أكد الدكتور سعيد متولى، استشارى التغذية العلاجية، أن فول الصويا غني جدًا بالبروتين النباتي عالي القيمة ويتميز عن باقي البقوليات لاحتوائه على مادة "ايزوفلافونز" التي تعطيه الصفة العلاجية من حيث خفض مستوى السكر والكوليستيرول والدهون الثلاثية الضارة و تقليل انزيمات الكبد و تحسين وظائف الكلى و خفض الوزن.

وأضاف "سعيد" أن مادة فايتو استروجين الذي يعمل كبديل للهرمون النسائي الاستروجين عند اضطراب الهرمونات لدى السيدة ويقاوم سرطان الثدى ويزيد حجمه ويقلل الإصابة بهشاشة العظام، ويقلل تساقط الشعر ويعطى نضارة و لمعان للبشرة ومقوى للعظام ومساعد مهم فى تطويل الأظافر.

وحذر "سعيد" المرأة الحامل من تناوله لأنها يزيد هرمونات الانوثة فى الجنين مما يسبب له ضررا كبيرا إذا كان ولد، وكذلك يحظر على الرجال ويعرضهم لمشكلة التثدى.

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