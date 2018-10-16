أيمن زيدان: لم أحزن بسبب خروج فيلم أمينة بدون جوائز من مهرجان الإسكندرية.. ونادين خوري اختياري الأول.. والفيلم يعبر عن المرأة السورية

أعتبر هذه التجربة ذات وقع خاص بالنسبة لى

ردود الفعل الإيجابية تمنحني ثقة ومسؤولية

المرأة السورية تستحق تقديمها في عشرات الأفلام

خاض الفنان السوري أيمن زيدان، التجربة الإخراجية الأولى له من خلال فيلم "أمينة"، والذي عرض بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط بالمسابقة الرسمية، ورغم أن الفيلم لم يحصل على جوائز بالمهرجان، إلا أنه حصل على إشادة من الذين شاهدوا الفيلم نظرا لتقديمه القضية السورية بشكل مختلف عن الأعمال التي تقدم لنا الحرب والدم والعنف.قرر زيدان أن يركز بشكل كبير في عالم الإخراج، خاصة أنه خاض هذه التجربة، ولكن في الدراما السورية، إذ أخرج 4 أعمال من قبل، "صدى البلد" التقى به ليكشف لنا الكثير من تفاصيل العمل في حوار خاص، إذ يتحدث عن سبب اتجاهه إلى الإخراج والتأليف وهل ذلك يؤثر على مسيرته كممثل أم لا؟ فضلا عن سر مشاركته بفيلم "أمينة" في مهرجان الإسكندرية السينمائي.في البداية، يقول زيدان: "سعيد بمشاركتي في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الرابعة والثلاثين والتي انتهت منذ أيام، وذلك من خلال فيلم "أمينة" الذي شهد العرض الأول له، واعتبر هذه التجربة ذات وقع خاص بالنسبة لي كونها التجربة الأولى لي في عالم الإخراج السينمائي على الرغم من تقديمي 4 تجارب إخراجية في التليفزيون".وأضاف: "لم أحزن لخروج الفيلم بدون جوائزه في مهرجان الإسكندرية، وإن كنت أتمنى أن يحصل الفيلم على جائزة، ولكن ما كان يهمني هو أن الفيلم يحصل على إعجاب الحضور وهو ما تحقق على أرض الواقع، إذ تلقيت عديد من التعليقات الإيجابية على الفيلم، وبالنسبة لكونها تجربتي الأولى في السينما فهو أمر جيد، ويمنحني ثقة كبيرة ومسئولية في الخطوة التالية".وتابع: "عندما شرعت في تنفيذ فيلم "أمينة" منذ اللحظة الأولى كان يمتلكني شعور بتقديم عمل مختلف يحمل فكرا بعيدا عن أعمال العنف والدم، ويعبر في نفس الوقت عن معاناة المجتمع السوري، وبدر إلى ذهني تقديم العمل من زاوية الأضرار التي وقعت على المجتمع السوري نتيجة الحرب الدائرة، ولعل أكثر العناصر البشرية ضرار هى المرأة السورية التي فقدت الابن والأب والشقيق أو أحد أقاربها، وفي نفس الوقت برغم من كل هذه الصعاب تقرر أن تستمر وتبث في روح من حولها الأمل في وجود سوريا جديدة".وأشار أيمن إلى أن اختياره للفنانة السورية نادين خوري كان الاختيار الأول، وذلك في دور الأم التي تتحمل مسئولية الأسرة ابنها الذي يتعرض للشلل الكامل بسبب الحرب وابنتها التي ترغب في الارتباط، واستطاعت نادين أن تقدم الدور بشكل حرفي وجيد، وقدمت صورة المرأة السورية المناضلة والتي لا يمكن أن يمتلكها اليأس رغم رحيل ابنها تأثرا بإصابته، وأرى أن المرأة السوية تستحق.واستطرد: "إنني في هذه المرحلة أرغب في تقديم العمل الذي أشعر به ويمتلكني، وذلك حتى أستطيع أن أعبر عنه من خلال الورق والإخراج، ولا أركز في الفترة الحالية بالتمثيل فأنا قدمت عشرات الأعمال سواء في الدراما أو السينما، وبالتالي أرى أن من الأفضل في المرحلة المقبلة أن أركز بالإخراج والكتابة، ويمكن أن أقدم عملا من تأليف آخرين وليس مقتصر على أعمالي فقط".وأكد زيدان أن الأعمال السورية التي تقدم في الفترة الأخيرة تحاول أن تعبر عندما يجرى في سوريا بشكل أو بآخر، وتستحق جميعها الاحترام والتقدير، ولكن من الناحية الفنية قد يختلف عليها البعض وهو أمر بديهي، ولكني أرى في كل الأحوال أنه أمر جيد أن نقدم أعمالا عن سوريا لأننا نعاني من قلة الإنتاج.