ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ملفات

أيمن زيدان: لم أحزن بسبب خروج فيلم أمينة بدون جوائز من مهرجان الإسكندرية.. ونادين خوري اختياري الأول.. والفيلم يعبر عن المرأة السورية

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 03:40 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
  • أعتبر هذه التجربة ذات وقع خاص بالنسبة لى
  • ردود الفعل الإيجابية تمنحني ثقة ومسؤولية
  • المرأة السورية تستحق تقديمها في عشرات الأفلام

خاض الفنان السوري أيمن زيدان، التجربة الإخراجية الأولى له من خلال فيلم "أمينة"، والذي عرض بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط بالمسابقة الرسمية، ورغم أن الفيلم لم يحصل على جوائز بالمهرجان، إلا أنه حصل على إشادة من الذين شاهدوا الفيلم نظرا لتقديمه القضية السورية بشكل مختلف عن الأعمال التي تقدم لنا الحرب والدم والعنف.

قرر زيدان أن يركز بشكل كبير في عالم الإخراج، خاصة أنه خاض هذه التجربة، ولكن في الدراما السورية، إذ أخرج 4 أعمال من قبل، "صدى البلد" التقى به ليكشف لنا الكثير من تفاصيل العمل في حوار خاص، إذ يتحدث عن سبب اتجاهه إلى الإخراج والتأليف وهل ذلك يؤثر على مسيرته كممثل أم لا؟ فضلا عن سر مشاركته بفيلم "أمينة" في مهرجان الإسكندرية السينمائي.

في البداية، يقول زيدان: "سعيد بمشاركتي في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الرابعة والثلاثين والتي انتهت منذ أيام، وذلك من خلال فيلم "أمينة" الذي شهد العرض الأول له، واعتبر هذه التجربة ذات وقع خاص بالنسبة لي كونها التجربة الأولى لي في عالم الإخراج السينمائي على الرغم من تقديمي 4 تجارب إخراجية في التليفزيون".

وأضاف: "لم أحزن لخروج الفيلم بدون جوائزه في مهرجان الإسكندرية، وإن كنت أتمنى أن يحصل الفيلم على جائزة، ولكن ما كان يهمني هو أن الفيلم يحصل على إعجاب الحضور وهو ما تحقق على أرض الواقع، إذ تلقيت عديد من التعليقات الإيجابية على الفيلم، وبالنسبة لكونها تجربتي الأولى في السينما فهو أمر جيد، ويمنحني ثقة كبيرة ومسئولية في الخطوة التالية".

وتابع: "عندما شرعت في تنفيذ فيلم "أمينة" منذ اللحظة الأولى كان يمتلكني شعور بتقديم عمل مختلف يحمل فكرا بعيدا عن أعمال العنف والدم، ويعبر في نفس الوقت عن معاناة المجتمع السوري، وبدر إلى ذهني تقديم العمل من زاوية الأضرار التي وقعت على المجتمع السوري نتيجة الحرب الدائرة، ولعل أكثر العناصر البشرية ضرار هى المرأة السورية التي فقدت الابن والأب والشقيق أو أحد أقاربها، وفي نفس الوقت برغم من كل هذه الصعاب تقرر أن تستمر وتبث في روح من حولها الأمل في وجود سوريا جديدة".

وأشار أيمن إلى أن اختياره للفنانة السورية نادين خوري كان الاختيار الأول، وذلك في دور الأم التي تتحمل مسئولية الأسرة ابنها الذي يتعرض للشلل الكامل بسبب الحرب وابنتها التي ترغب في الارتباط، واستطاعت نادين أن تقدم الدور بشكل حرفي وجيد، وقدمت صورة المرأة السورية المناضلة والتي لا يمكن أن يمتلكها اليأس رغم رحيل ابنها تأثرا بإصابته، وأرى أن المرأة السوية تستحق.

واستطرد: "إنني في هذه المرحلة أرغب في تقديم العمل الذي أشعر به ويمتلكني، وذلك حتى أستطيع أن أعبر عنه من خلال الورق والإخراج، ولا أركز في الفترة الحالية بالتمثيل فأنا قدمت عشرات الأعمال سواء في الدراما أو السينما، وبالتالي أرى أن من الأفضل في المرحلة المقبلة أن أركز بالإخراج والكتابة، ويمكن أن أقدم عملا من تأليف آخرين وليس مقتصر على أعمالي فقط".

وأكد زيدان أن الأعمال السورية التي تقدم في الفترة الأخيرة تحاول أن تعبر عندما يجرى في سوريا بشكل أو بآخر، وتستحق جميعها الاحترام والتقدير، ولكن من الناحية الفنية قد يختلف عليها البعض وهو أمر بديهي، ولكني أرى في كل الأحوال أنه أمر جيد أن نقدم أعمالا عن سوريا لأننا نعاني من قلة الإنتاج.
أيمن زيدان: لم أحزن بسبب خروج فيلم أمينة بدون جوائز من مهرجان الإسكندرية.. ونادين خوري اختياري الأول.. والفيلم يعبر عن المرأة السورية
أيمن زيدان: لم أحزن بسبب خروج فيلم أمينة بدون جوائز من مهرجان الإسكندرية.. ونادين خوري اختياري الأول.. والفيلم يعبر عن المرأة السورية
أيمن زيدان: لم أحزن بسبب خروج فيلم أمينة بدون جوائز من مهرجان الإسكندرية.. ونادين خوري اختياري الأول.. والفيلم يعبر عن المرأة السورية
أيمن زيدان: لم أحزن بسبب خروج فيلم أمينة بدون جوائز من مهرجان الإسكندرية.. ونادين خوري اختياري الأول.. والفيلم يعبر عن المرأة السورية

ترشيحاتنا

برلمانية: الحشيش هيتباع في السوبر ماركت فى حالة واحدة

تكلفة صادمة لإطلالة نانسي عجرم على mbc.. صور

تشكيل منتخب مصر أمام سوازيلاند

أول تعليق من مجلس الوزراء السعودي على أزمة خاشقجي

عاملة بالمنطقة الصناعية ببورسعيد لرئيس الوزراء: بأخد 2000 جنيه في الشهر

انتقاما من فصلهما.. عاملان ينفذان سطوا مسلحا على كازيون الدقي ويسرقان 24 ألف جنيه

ليبرمان يهدد: سنضرب حماس ونشعل الحرب في غزة

إحباط تهريب بضائع فى سيارة قمامة خلال زيارة رئيس الوزراء لبورسعيد

السيسي يعلن مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر

تأجيل تجديد حبس محاميين متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية إلى 20 أكتوبر

أولياء أمور مدرسة نبيل الوقاد بمصر الجديدة يشكون عض كلب لأحد الأطفال

رويترز: الشرطة التركية تفتش منزل القنصل السعودي في اسطنبول

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سفير كازاخستان ووزير الآثار يتفقدان أعمال ترميم مسجد الظاهر بيبرس.. صور

رفع صورة السيسي خلال احتفال إحدى مدارس الإسماعيلية بالعيد القومي.. صور

المنتخب يتحرك لملعب موفاسي باي سواتيني ..صور

القطط تواسي مرضى العناية المركزة.. مستشفى أزهر دمياط بلا أطباء ولا علاج ولا معاملة حسنة

سعر غير متوقع لإطلالة وفاء الكيلاني فى تخاريف.. صور

فيديو

محلل سياسي: هناك تقصير من جانب مصر فى توسيع التجارة مع موسكو.. فيديو
الأطباء تعلق على وفاة طبيبة المطرية: السكن غير آدمي.. فيديو
اللاوندي: زيارة السيسي إلى روسيا اقتصادية من الدرجة الأولى.. فيديو
رئيس شركة سيماف يعلن عن موعد حاجة المصنع لعمال جدد ..فيديو
السيسي أمام مجلس الفيدرالية الروسي: لا سبيل لهزيمة الإرهاب إلا بالتكاتف الدولي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟