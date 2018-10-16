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ثقافة الوادي تواصل تقديم العرض المسرحى ولاد البلد

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 12:31 ص
العرض المسرحى ولاد
العرض المسرحى ولاد البلد
منصور ابو العلمين
نظمت الهيئه العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة الوادى الجديد ـ بيت ثقافة بلاط عرض مسرحية ولاد البلد بمركز شباب بلاط ، من اخراج محمد الشرقاوي والمشرف على شعبة مسرح المواجهة، ومن إنتاج فرقة المسرح الحديث.

تناول العرض قضايا عدة من خلال لوحات فنية تتضمن تعويم الجنيه، الفساد وقانون الخدمة المدنية، تهجير الأقباط والهجرة غير الشرعية وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود،بطولة محمد زيدان، محمد أباصيري، وائل مصطفى، عادل يوسف، محمد صالح، رويدا عبد السلام، هشام طارق، سهر عبد الوهاب، نورهان سالم، جاكلينا رأفت، إسراء أحمد، ياسر الرفاعي، أمير عبد الحميد، محمود فتحي، أحمد مصطفى، تصميم اضاءة أبو بكر الشريف، إستعراضات فاروق جعفر، من تأليف مصطفى سليم، و من إخراج محمد الشرقاوي.

حضر العرض المهندس عادل عباس رئيس مركز ومدينة بلاط , وناصر عبد الحافظ مدير بيت ثقافة بلاط والعديد منالقيادات التنفيذية والشعبية ولفيف من اهالي مركز ومدينة بلاط.

ثقافة الوادي تواصل تقديم العرض المسرحى ولاد البلد
ثقافة الوادي تواصل تقديم العرض المسرحى ولاد البلد
ثقافة الوادي تواصل تقديم العرض المسرحى ولاد البلد
ثقافة الوادي تواصل تقديم العرض المسرحى ولاد البلد
ثقافة الوادي تواصل تقديم العرض المسرحى ولاد البلد

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