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تعليم

آثار القاهرة تعلن عن مكافأة مالية للطلاب المتفوقين

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 01:34 ص
صدى البلد
ياسمين سامى
أعلنت كلية الآثار جامعة القاهرة عن صرف مكافأة مالية لطلاب الفرقة الثانية لمن حصلوا على تقدير عام جيد جدا او امتياز.

ونشرت كلية الآثار على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" تطالب من طلاب الفرقة الثانية التوجه الي مكتب الخزينة بالكلية لاستلام المكافأة الخاصة بهم مع ضرورة إحضار صورة للبطاقة الشخصية.

وكانت كلية الآثار قد أعلنت عن مصروفات الفرقة الثانية وهى 323.5 جنيه للفرقة الأولى للرسوم الكاملة، أما الطلبة الباقيين للإعادة 238.4 جنيه، والفرقة الثانية (اسلامي، مصري، يوناني) 228 جنيها، والفرقة الثانية (ترميم) 248 جنيها.

وبلغت قيمة مصروفات الفرقة الثالثة 228 جنيها، والفرقة الرابعة 233 جنيها.

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