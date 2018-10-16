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تعليم

آداب حلوان تستقبل الطلاب الجدد بالبلالين والعروض اليوم

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 12:29 ص
صدى البلد
مارتينا صبحي
أعلنت كلية الآداب بجامعة حلوان، عن موعد حفل أستقبال الطلاب الجدد، والذى كان من المقرر أقامته أمس الاثنين الموافق ١٥ من الشهر الجاري، وتم تأجيله إلي اليوم الثلاثاء الموافق ١٦ من الشهر الجاري.

وأوضحت الكلية في بيان لها ، أنه من المقرر أن يقام الحفل في ساحة كلية الصيدلة، مشيرةً إلي أن اليوم يشمل العديد من الفقرات مثل عروض الكورال ، والمسرح والجوالة .

جدير أن الحفل يقام تحت رعاية دكتورة سهير عبد السلام عميدة كلية الآداب، دكتورة مها حسنى وكيلة الكلية، وتحت أشراف مصطفى حسن رئيس أتحاد كلية الأداب .

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