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عبد العزيز النحاس يعلن ترشحه لانتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 09:14 م
القيادى الوفدى عبد
القيادى الوفدى عبد العزيز النحاس
معتز الخصوصى
أعلن القيادى الوفدى عبد العزيز النحاس ترشحه فى انتخابات الهيئة العليا المقرر إجراؤها خلال شهر نوفمبر المقبل، مشيرا إلى انه ترشح لأن الوفد هو المدرسة السياسية الحقيقية فى مصر باعتباره أقدم الأحزاب ليس فى مصر فقط ، ولكن فى المنطقة ، وهو الحزب الذى أثر فى كثير من دول العالم واكبر مثال على ذلك تأثر الزعيم الهندى غاندى بالزعيم سعد زغلول عندما أسس حزب المؤتمر الهندى وواجه الاحتلال الإنجليزى وأعلن العصيان المدنى ، حتى صار الوفد حزب الحركة الوطنية المصرية.

وأشار النحاس فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن حزب الوفد هو قاطرة الحياة السياسية فى مصر واستقرار الوفد وإنتاجه السياسى من المؤكد سيكون له تأثير إيجابى على الحياة السياسية المصرية.

وأكد القيادى الوفدي أن حزب الوفد بعد وجود المستشار بهاء الدين أبو شقة على رأس مؤسساته والذى يمثل قامة وفدية كبيرة وقيمة تشريعية وقانونية ، أصبح الحزب فى حاجة ماسة إلى التفاف الوفديين حوله فى مؤسسات الحزب حتى يعود الوفد مرة اخرى إلى حركته الطبيعية ونشاطه السياسى المعهود للمساهمة فى التنمية السياسية والشاملة بشكل عام فى الحياة السياسية المصيرية ، وهذا لن يحدث الا بهيئة عليا على قدر كبير من الثقافة والحكمة والحنكة السياسية.

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