فيديو جراف.. كل المعلومات المهمة عن قانون منع بيع الطيور الحية

قررت وزارة الزراعة، تفعيل قانون تنظيم تداول وبيع الدواجن الحية، وذلك بموجب القانون رقم 70 الصادر عام 2009، على أن يتم تطبيق القرار على القاهرة والجيزة أولًا.



وقالت منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية، إن الطيور الحية لن تدخل القاهرة أو الجيزة، ولكن الطيور المجمدة هى فقط التى سيُسمح لها بالدخول.



وأضافت محرز في تصريحاتها، أن القانون كان معمولا به في عامي 2009 و2010 ثم توقف بعد 2011، وأن الوزارة ستوفر كافة الإمكانات لتغيير نشاط العاملين في مجال الدواجن إلى العمل بالدواجن المبردة والمجمدة، مؤكدة أن عدد المجازر كاف وتم إقامتها بملايين الجنيهات ولكنها تعمل بطاقة أقل من 10 %".