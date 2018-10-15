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إسلام الغزولي يشيد بجهود وزيرة الهجرة في خدمة أكثر من 10 ملايين مصري بالخارج

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 09:39 م
إسلام الغزولي، رئيس
إسلام الغزولي، رئيس نادي روتاري هليوبليس الكوربة
أمينة الدسوقى
أشاد إسلام الغزولي، رئيس نادي روتاري هليوبوليس الكوربة، بجهود السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في خدمة ملف المصريين المقيمين بالخارج وخاصة من أبناء الجيل الثاني والثالث.

وقال الغزولي، خلال احتفالية نظمها نادي روتاري هليوبوليس الكوربة، بأحد فنادق القاهرة، اليوم الاثنين، إن إنجازات الوزيرة أمر أصبح يشار إليه بالبنان، وتقدم خدماتها لأكثر من 10 ملايين مصري مغترب، والاستفادة من عقول المصريين المهاجرة.

وأوضح أن الوزيرة تتداخل بشكل مستمر مع القضايا الإنسانية والانتصار لحقوق المصريين بالخارج، وتوفير الخدمات اللازمة لهم، بعدما خلقت حلقة الوصل المباشرة مع الجاليات المصرية في مختلف دول العالم، فضلًا عن تعزيز العلاقات بين مصر ودول الجوار، ومحاربة الهجرة غير الشرعية.

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