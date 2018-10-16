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ديني

لجنة الفتوى توضح حكم الإلحاح في الدعاء

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 03:56 ص
صدى البلد
محمد صبري عبد الرحيم
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن المقصود من الإلحاح في الدعاء تكراره، وهو أمر طيب ومشروع.

وأضافت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «ما حكم الإلحاح في الدعاء؟»، أنه ثبت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سأل سأل ثلاثا» (صحيح مسلم :1794)، قال النووي: فيه: استحباب تكرار الدعاء ثلاثًا.

وتابعت: وقال البخاري: باب تكرير الدعاء، ثم ذكر فيه حديث عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله تعالى، وكرر الدعاء لما سحره لبيد بن الأعصم اليهودي، قالت عائشة: حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا ثم دعا..."الحديث. (رواه البخاري :6391).

وأكدت أن الإلحاح في الدعاء مما يحبه الله ويرضاه، وهو من الإصرار على بلوغ المراد ضمن الأسباب المشروعة، والدعاء أحد هذه الأسباب، فهو من قضاء الله وقدره، وهو علامة العبودية، وأمارة الإيمان.

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