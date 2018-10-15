مدبولي يستجيب لشكوى سيدة من عدم تواجد مكان للغسيل الكلوي في القاهرة الجديدة

وجهت متصلة تدعى أمل محمد، الشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، لاستجابته السريعة لشكواها المتعلقة بعدم تواجد مكان للغسيل الكلوي بمقر إقامتها بالقاهرة الجديدة.



وأضافت "محمد" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور"، قائلة: "أنا من سكان التجمع ولا يوجد مكان للغسيل الكلوي واضطر إلى الذهاب لـ ميت غمر مع زوجي ثلاث مرات بالأسبوع لإجراء جلسات الغسيل الكلوي".



وتابعت: تحدثت مع رئيس الوزراء خلال جولته في محافظة الدقهلية، واهتم اهتماما بالغا بشكوتي، واستجاب لرغبتي وقام بحل الأزمة التي أعاني منها".

