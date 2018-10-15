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محافظات

تشييع جثمان طبيبة مستشفى المطرية بمسقط رأسها في بني مزار

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 09:37 م
تشييع جثمان
تشييع جثمان
ايمن رياض
شيع أهالى قرية صندفا بمركز بني مزار شمال المنيا، اليوم، جثمان الطبيبة سارة أبوبكر مصطفى السيد بمستشفى المطرية بالقاهرة.

وأدى المواطنون صلاة الجنازة على الفقيدة بمسجد الموقف بالقرية، وتم دفن جثمانها بمقابر الأسرة بقرية البهنسا، وسط حالة من الحزن والغضب، والمطالبة بتحقيق موسع في الواقعة.

وقال أبناء القرية، إن الفقيدة من أسرة متدينة ذات أصل طيب، ووالدها كان من المهتمين بالعمل العام، وأول من اهتم بأحوال التعليم بالقرية، وإنشاء فصول للتقوية، وخدمة طلاب العلم، حيث توفي منذ أكثر من 5 سنوات متأثرا بمرض الكبد، مؤكدا أن الأسرة اقتصرت قبول العزاء على المقابر دون إقامة سرادق للعزاء.

وفى نفس السياق ترأس الدكتور عمر محمد على نقيب أطباء المنيا، وفدًا من مجلس النقابة لتقديم واجب العزاء لأسرة الطبيبة، مؤكدا اتخاذ النقابة الإجراءات القانونية للتوصل إلى صحة التحقيقات، واتخاذ القرارات اللازمة في هذا الشأن.

يذكر أن الطبيبة سارة أبوبكر كانت تعمل اخصائي أطفال بالمستشفى العام بمركز بني مزار، وطلبت انتدابها إلى مستشفى المطرية وكانت تتميز بالعمل وحُسن الخلق.

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