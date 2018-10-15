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شاهد.. إطلالة إيمي طلعت زكريا بـ الموف من توقيع خلود سليمان

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 09:54 م
صدى البلد
ريهام قدري
تألقت الفنانة إيمي طلعت ذكريا بلوك جديد في جلسة تصوير جديدة، أطلت بها بفستان موف كلاسيكي بتوقيع مصممة الأزياء خلود سليمان وعدسة ميدو علي.

وظهرت إيمي بفستان موف طويل ذات فتحة حتي الساق، صمم خصيصا ليناسب قوامها ورشاقتها ويبرز أنوثتها، حيث اعتمدت فيه خلود علي البساطة والأناقة.

وأوضحت "سليمان" أن اللون الموف بدرجاته هو لون موضة الخريف والشتاء في الفساتين الكلاسيك والسواريه.

يذكر أن إيمي طلعت زكريا تشارك في مسرحية "عربي منظرة" بطولة النجم سامح حسين وسليمان عيد ومن تأليف طارق رمضان وإخراج هشام عطوة.
شاهد.. إطلالة إيمي طلعت زكريا بـ الموف من توقيع خلود سليمان
شاهد.. إطلالة إيمي طلعت زكريا بـ الموف من توقيع خلود سليمان

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