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أخبار البلد

عايدة نور الدين: المرأة الريفية حجر الأساس فى المجتمع

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 09:39 م
صدى البلد
أمل مجدى
قالت دكتورة عايدة نورالدين، رئيس جمعية المرأة والتنمية والاستشاري بالأمم المتحدة عن المرأة الريفية فى يومها أن المرأة الريفية حجر الأساس فى المجتمع وأن لجنة المرأة فى الأمم المتحدة عام 2016 كانت كلها للحديث عن مشاكلها وخرجت بالكثير من التوصيات التى لم تنفذ للآن.

وأضافت فى تصريحات خاصة لصدى البلد المرأة الريفية لازالت محرومة من كثير من حقوقها فمثلا الميراث المرأة صاحبة الأرض لا تأخذ ميراثها رغم ان القانون يجرم ذلك لكن العادات والتقاليد تقف ضدها، وأيضًا حقها فى التعليم وفى العمل قليل رغم أن عملها أكثر من المرأة فى الحضر لكنه لا يقدر ماليًا.

وأكدت أنه يجب تضافر جهود الدولة مع مؤسسات المجتمع المدني لتمكين المرأة الريفية اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا.

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