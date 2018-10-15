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رياضة

رئيس غزل المحلة يكشف سبب حريق الاستاد وحجم الخسائر

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 09:30 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عبدالله هشام
أكد المهندس إبراهيم صادق رئيس شركة ونادي غزل المحلة أن حريق الاستاد تم احتواؤه والسيطرة عليه دون وقوع أي خسائر مادية ضخمة.

وأضاف صادق في تصريحات خاصة لصدى البلد ان الحريق كان بسبب ماس كهربائي ما ادى الى سقوط شذرات على دكة اللاعبين فاحترقت .

وتابع : توجه رجال الإطفاء وقوات الدفاع المدني الي الاستاد وتمت السيطرة على الحريق في التو واللحظة ويجب شكرهم على سرعة استجابتهم .

واختتم صادق: الاستاد كان فارغا ولم يصب أي أحد بأذى وحتى الخسائر المادية قليلة.

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