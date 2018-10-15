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بنتعذب وإحنا رايحين نتعلم.. طلاب برج العرب يستغيثون من قلة الأتوبيسات.. صور

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 09:54 م
صدى البلد
محمد الصاحي
اشتكى طلاب مدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية، في رسالة لخدمة القراء، التي يخصصها موقع «صدى البلد» الإخباري، من المعاناة التي يعيشها طلاب المدينة داخل الأتوبيس خلال ذهابهم للجامعة الإسكندرية وشدة الزحام في الأتوبيس.

وقالت رحمة صبري إحدى أبناء مدينة برج العرب، في رسالتها لـ صدى البلد: «طلاب برج العرب بيعانوا من شدة الزحام داخل الاتوبيس وبيقفوا بالساعتين وأكتر مفيش مكان لحد يتحرك لحد ما يوصلوا الجامعة.. الطلاب بيوصلوا الجامعة في بداية اليوم مفهمش نفس علشان مفيش اتوبيسات تنقلهم وشدة الزحام».

وتابعت «الاتوبيس ساعات بيكون في المدينة الساعة 6.5 وساعات بيكون الساعة 7 إلا ربع، وأيام مابيجيش من الأساس.. لحد مابقينا مش عارفين نعمل ايه».

وطالب أهالي مدينة برج العرب الجديدة بضرورة زيادة عدد الأتوبيسات التي تنقل الطلاب من المدينة إلى جامعة الإسكندرية لتوفير وسيلة مواصلات آدمية للطلاب خلال ذهابهم وعودتهم من الجماعة.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم واتس آب 01025555056.
بنتعذب وإحنا رايحين نتعلم.. طلاب برج العرب يستغيثون من قلة الأتوبيسات.. صور
بنتعذب وإحنا رايحين نتعلم.. طلاب برج العرب يستغيثون من قلة الأتوبيسات.. صور
بنتعذب وإحنا رايحين نتعلم.. طلاب برج العرب يستغيثون من قلة الأتوبيسات.. صور
بنتعذب وإحنا رايحين نتعلم.. طلاب برج العرب يستغيثون من قلة الأتوبيسات.. صور
بنتعذب وإحنا رايحين نتعلم.. طلاب برج العرب يستغيثون من قلة الأتوبيسات.. صور

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