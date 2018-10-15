عاصفة استوائية تجتاح غرب المكسيك

اجتاحت العاصفة الإستوائية "تارا" اليوم الإثنين أجزاء من غرب المكسيك، مما أدى إلى هطول أمطار غزيرة على ساحل البلاد المطل على المحيط الهادي.



وقال خبراء الأرصاد الجوية - وفقا لشبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - إن هطول الأمطار الناتج عن العاصفة الإستوائية لديه القدرة على إحداث فيضانات خطيرة.



وكان المركز الوطني الأمريكي للأعاصير قد أعلن في وقت سابق من اليوم أن العاصفة "تارا" تمركزت صباح اليوم على بعد 155كيلو مترا من جنوب مدينة "مانزانيلو" حيث تتجه إلى غرب وشمال غرب البلاد بسرعة ميلا واحدا في الساعة.



يذكر أنه من المتوقع أن يبلغ منسوب الأمطار بسبب العاصفة "تارا" عن ما بين 5ر7 إلى 15 سنتيمترات على باقي المناطق الساحلية في ولايات ميتشواكان وكوليما وخاليسكو.