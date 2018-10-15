ياسر رزق: زيارة السيسي إلى روسيا إطلالة أبعد إلى المستقبل

قال ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لموسكو إطلالة من أجل المستقبل، متابعا: هذا اللقاء التاسع بين الرئيسين السيسي وفلاديمير بوتين".



وأضاف رزق في تصريحات أثناء لقائه ببرنامج " رأي عام "، المذاع عبر فضائية " ten"، أن اللقاء التاسع بين السيسي وبوتين سيكون استمرارا للتعاون المصري الروسي الوثيق، وأن أول لقاء بينهما وقت تولي السيسي وزارة الدفاع، والثانية بعد تولي منصب الرئاسة بعدة شهور، وكان انفراجة في العلاقات بين البلدين.



وأكد أن الزيارات المتتالية بين مصر وروسيا أسفرت عن شراكة شاملة بين البلدين، مشيرا إلى اجتماع الرئيس اليوم برئيس الاتحاد الأوراسي لبحث إنشاء الاتحاد الجمركي مع مصر، ولزيادة الميزان التجاري مما يزيد الناتج القومي وفرص العمل.