أمن قنا ينجح في تحرير طفل مختطف ويلقي القبض على 6 متهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا اليوم في تحرير طفل وإلقاء القبض على ٦ متهمين اختطفوه أثناء ذهابه الى المدرسة.



كان مدير أمن قنا قد تلقي إخطارا باختطاف طفل يدعي " عبد الرحمن سباق " ٧ أعوام أثناء ذهابه الى المدرسة بناحية الشيخ علي التابعة لمركز أبوتشت.



وبتشكيل فريق بحث، كشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة ٦ متهمين مقيمين بقرية حمرا دوم التابعة لمركز نجع حمادي وطلبوا فدية مالية مقابل إطلاق سراحه، وتم تحديد هوية المتهمين، وبمداهمة مكان اختبائهم تم تحرير الطفل وإعادته سالما لذويه وضبط المتهمين وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.