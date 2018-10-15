موريتانيا تستنكر حملة الادعاءات المغرضة ضد السعودية

استنكرت موريتانيا "حملة الادعاءات المغرضة" ضد المملكة العربية السعودية، وما تتعرض له المملكة، بخصوص قضية اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي في تركيا.



واصدرت وزارة الخارجية الموريتانية، مساء اليوم الاثنين، بيانا أكدت فيه استنكار "حملة الادعاءات المغرضة التي لا تخدم لا شفافية التحقيق الجاري ولا مصداقيته"، داعية إلى ضرورة التروي والتريث بدلا من التسرع في الحكم واعتماد الشائعات.



ودعا البيان إلى توفير ما يلزم من مهنية وشفافية في التحقيق المشترك حول قضية اختفاء خاشقجي، مؤكدا أن موريتانيا، التي تربطها بالسعودية قيادة وشعبا علاقات أخوة راسخة، تتابع باهتمام بالغ ما يثار حول قضية اختفاء خاشقجي.